Cartabianca, Mauro Corona mette in imbarazzo la Berlinguer che lo mette subito a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima puntata di Cartabianca, ovvero il celebre programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, è stata caratterizzata da una serie di particolari momenti che hanno visto protagonista il noto scrittore italiano Mauro Corona. Quest’ultimo si è infatti reso protagonista di uno scambio di battute davvero molto particolare con la conduttrice. Ma esattamente, di che battute stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Mauro Corona ospite di Cartabianca

Nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca sono stati diversi gli argomenti affrontati. Nello specifico si è tanto parlato della guerra in Ucraina ma non sono mancati nemmeno i momenti di leggerezza e spensieratezza. Proprio Mauro Corona ha infatti colto l’occasione per far riferimento ai presunti ritocchi di chirurgia estetica ai quali sembrerebbe aver fatto ricorso proprio Vladimir Putin. Ovviamente è molto importante precisare che si tratta di semplici supposizioni e di nulla di confermato ma nemmeno di smentito. A tal proposito ecco che proprio lo stesso Mauro Corona ha colto l’occasione per rivolgersi alla conduttrice dando luogo ad un particolare scambio di battute ricco di controsensi.

La domanda di Mauro Corona a Bianca Berlinguer

“Lei se l’è mai fatto qualche intervento estetico?”, è stata questa nello specifico la domanda rivolta da Mauro Corona alla conduttrice di Cartabianca ovvero Bianca Berlinguer.Una domanda questa alla quale la conduttrice ha subito risposto “No perché ho molta paura, se non avessi paura me lo farei. Sono una paurosa io per le cose mediche”. Nonostante la risposta data dalla giornalista ecco che Mauro Corona non si è fermato ma anzi, al contrario, ha continuato a rivolgere delle domande alla Berlinguer cercando di soddisfare le sue curiosità. “Diamo un po’ di allegria, casomai dove se lo farebbe lei?” ha chiesto ancora Mauro Corona, e la risposta della conduttrice è stata “Farei una piccola tiratina al viso, collo… Cosa mi fa dire!”.

Il particolare scambio di battute tra la conduttrice e lo scrittore

La discussione è poi proseguita con un particolare scambio di battute tra i due. Nello specifico Mauro Corona a proposito di ipotetici ritocchi estetici ha affermato “Io me ne farei uno speciale…”. La Berlinguer ha provato subito a bloccarlo affermando “Lasci stare, che già so cosa vuol dire. Lasciamo perdere, lei sempre lì vuole andare a parare…”. Ma ecco che Mauro Corona sembrerebbe aver risposto “Mi farei accorciare le orecchie, che sento troppe cose… Venga a vedere lei, se vengo lì faccio uno streap totale, non solo le orecchie”. Battuta alla quale la conduttrice avrebbe così risposto “La accettiamo pure con lo streap, basta che scende a Roma” chiudendo così questo scambio di battute.