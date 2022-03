Fedez in videochiamata con il figlio fa venire i brividi “Tornare a casa sarà …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi diversi giorni da quando il famoso rapper italiano Federico Leonardo Lucia, noto a tutti con lo pseudonimo Fedez, ha annunciato ai suoi fan di avere scoperto di essere malato. Da quel momento il noto artista ha ricevuto moltissimi messaggi di sostegno ma i più importanti per Fedez sono sicuramente quelli ricevuti dai suoi bambini Vittoria e Leone. A tal proposito ecco che proprio nelle scorse ore Fedez ha condiviso sui social un video molto tenero con protagonista il suo piccolo Leone.

Fedez in ospedale pubblica sui social un bellissimo video con il suo piccolo Leone

Si trova in ospedale da circa una settimana il noto rapper Fedez che tramite social ha fatto sapere di essere stato sottoposto ad un delicato intervento dopo aver scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Dal momento in cui ha annunciato a tutti di essere malato sono stati moltissimi i followers e fan ma anche i familiari e gli amici che non hanno perso l’occasione di dimostrargli tutto il proprio affetto e allo stesso tempo fargli sentire la propria vicinanza. Ma sicuramente per l’artista i messaggi più importanti sono quelli ricevuti dai suoi piccoli Leone e Vittoria con i quali cerca di abbattere la distanza attraverso delle videochiamate. Ed ecco che proprio su Instagram il marito di Chiara Ferragni ha condiviso un video davvero molto bello in cui compare il piccolo Leone in videochiamata con papà. I due tramite lo schermo dello smartphone parlano e si scambiano sorrisi ma si mandano anche molti baci. E lo stesso Fedez a tale video ha poi aggiunto poche parole ma ricche di affetto ovvero “Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”.

L’annuncio di Fedez sulla malattia

Se in un primo momento Fedez aveva solo deciso di annunciare di aver scoperto di essere malato senza però entrare nel dettaglio ecco che nei giorni scorsi, dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento, l’artista è tornato a parlare sui social entrando nel dettaglio della vicenda e raccontando quindi tutto ciò che ha scoperto. “Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”, queste esattamente le sue parole.

Fedez operato al San Raffaele ringrazia i medici e gli infermieri

“Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). Sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”, queste di preciso le parole espresse da Fedez che ha poi concluso rivolgendo un grande ringraziamento ai medici,agli infermieri e ai chirurghi che si sono presi cura di lui. “Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico“, così ha concluso il suo messaggio.