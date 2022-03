Zelig, un comico scrive sui social una battuta terribile sulla giovane donna uccisa e tagliata a pezzi e la trasmissione lo esclude dal programma

0 SHARES Condividi Tweet

E’ finito al centro di una grossa polemica, nelle scorse ore, il comico Pietro Diomede che proprio il prossimo 12 aprile si sarebbe dovuto esibire allo Zelig. Le sue parole scritte su Twitter e riferite alla giovane Carol Maltesi uccisa a soli 26 anni e fatta a pezzi non sono piaciute a molti, ed è proprio a causa di tali parole che sono stati presi anche dei provvedimenti nei confronti del comico. Ma quali sono state le parole espresse da Diomede che hanno indignato tutti? Facciamo un po’ di chiarezza.

La giovane Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi a soli 26 anni

Ha scosso davvero tutta Italia la triste vicenda che vede protagonista la 26enne Carol Maltesi. Ad uccidere la giovane mamma, che nel mondo del porno sembrerebbe essere conosciuta con il nome di Charlotte Angie, stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni sembrerebbe essere stato il vicino di casa Davide Fontana. La giovane sarebbe stata prima uccisa e successivamente tagliata a pezzi e poi abbandonata in un dirupo. Una storia incredibile e davvero molto triste che ha lasciato senza parole migliaia di persone. Ma vi è stato anche chi sembrerebbe aver trovato il modo per ironizzare su una vicenda così orribile. E stiamo nello specifico parlando del comico Pietro Diomede.

Le parole di Pietro Diomede su Carol Maltesi scatenano la polemica

Il comico è finito al centro di una grossa polemica per due tweet pubblicati attraverso il suo profilo ufficiale Twitter e tramite i quali a modo suo ha voluto commentare la triste vicenda. “La prima volta che ho sentito l’espressione ‘gioco erotico finito male’ è stata al mio battesimo”, questo nello specifico il primo tweet. Ma è stato il secondo tweet quello considerato più grave in quanto le parole utilizzate sono apparse a molti davvero tanto forti.”Che il cadavere di una pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal … non gioca a favore della vittima“, questo il secondo tweet che ha lasciato senza parole moltissime persone.

I provvedimenti nei confronti del comico

Diversi sono stati i provvedimenti presi nei confronti del comico. Nello specifico Diomede è stato escluso dallo Zelig di via Monza dove si sarebbe dovuto esibire il prossimo 12 aprile. E proprio Zelig è intervenuto sulla questione affermando “Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza l’artista è stato escluso dalla programmazione Zelig“.