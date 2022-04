E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici in difficoltà e poi spiega il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Quella andata in onda nella giornata di oggi, venerdì 1 aprile 2022, è stata una puntata molto particolare di E’ sempre mezzogiorno ovvero il programma condotto da Antonella Clerici. Una diretta non molto semplice nel corso della quale la conduttrice si è trovata a dover fare i conti con un problema che accomuna molte donne ovvero le vampate di calore.

Vampate di calore per Antonella Clerici in diretta a E’ sempre mezzogiorno

E’ sempre mezzogiorno è un programma Rai di grande successo condotto da Antonella Clerici e seguito con costanza e passione da moltissimi telespettatori. Proprio nel corso della puntata andata in onda oggi i telespettatori hanno avuto modo di assistere a dei momenti molto particolari per la conduttrice. La Clerici infatti si è trovata a dover fare i conti, in diretta con migliaia di persone, con un problema che accomuna molte donne. Stiamo parlando delle vampate di calore a causa delle quali la conduttrice in alcuni momenti è apparsa un po’ spenta e meno energica del solito. “Le signore da casa mi comprendono…”, queste le parole espresse dalla celebre conduttrice.

Le parole di Antonella Clerici

La conduttrice non ha avuto alcun timore di rivelare i motivi per i quali è apparsa un po’ spenta. Ed infatti rivolgendosi ai telespettatori ha dichiarato “Scusate, è un periodo che è così”. Tra i presenti in studio vi è stata ad esempio Cristina Lunardini che ha provato a sdrammatizzare affermando “E’ colpa della primavera”. Mentre invece Lorenzo Biagiarelli ha dichiarato “Secondo me è l’umidità“.

Il commento di Antonella Clerici e il simpatico scambio di battute con Biagiarelli

Antonella Clerici non è rimasta in silenzio, anzi al contrario alle parole espresse da Biagiarelli e Cristina Lunardini ha replicato affermando “Boh, forse sarà davvero la primavera, cosa volete che dica? Comunque ho gli scaldoni”. Biagiarelli a tali parole ha replicato in modo simpatico dichiarando “A me gli scaldoni vengono dopo aver mangiato la peperonata“. Ha avuto luogo così un simpatico scambio di battute tra la Clerici e Biagiarelli, ed infatti la conduttrice per rispondere alle parole dell’uomo ha dichiarato “La ragione per cui vengono a me è un’altra”. Insomma quelli che per la conduttrice potevano essere dei momenti di imbarazzo si sono trasformati in un modo per intrattenere il pubblico e allo stesso tempo farlo sorridere.