Barbara D’Urso nella bufera, Dagospia lancia la bomba: “E’ colpa sua se …”

Sono andate in onda poche puntate della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show ma nonostante ciò non sono tardate ad arrivare le polemiche. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, e di preciso secondo quanto rivelato da Dagospia, i vertici Mediaset non sembrerebbero aver gradito il nuovo format del reality show. E questo avrebbe portato a polemiche, discussioni, riunioni straordinarie ecc.

La rivelazione di Dagospia su Barbara D’Urso e La Pupa e il Secchione Show

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, in onda su Italia 1, ha preso il via lo scorso 15 marzo 2022. A condurre è la celebre conduttrice Barbara D’Urso che proprio in occasione della prima puntata è riuscita ad ottenere risultati soddisfacenti. Risultati che però, stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, sembrerebbero essere andati scemando nel corso delle puntate successive. Ma a far arrabbiare i vertici Mediaset non sarebbero stati solamente i risultati poco soddisfacenti, ma anche il fatto che il format del programma sia stato completamente cambiato tanto da far somigliare La Pupa e il Secchione Show a Live- Non è la D’Urso.

Le parole riportate dal portale diretto da Roberto D’Agostino

“Un clima tesissimo. C’è chi parla di scontri, chi di riunioni straordinarie. Stiamo parlando della Pupa e il Secchione Show versione Barbara D’Urso. Il capitolo ascolti, crollati dal 12,6% del debutto all’8,2% della terza puntata, rappresentano quasi un problema secondario”. Queste nello specifico le parole scritte su Dagospia, portale diretto dal noto giornalista Roberto D’Agostino. Ma non solo, nel portale è anche possibile leggere “Gira voce che Mediaset e la casa di produzione Banijay non sarebbero soddisfatti della resa televisiva del prodotto, nel mirino proprio la conduttrice: “Colpa di Barbara D’Urso”, ripetono in coro ai piani alti”. Secondo quanto rivelato dal portale in questione la colpa della conduttrice sarebbe semplicemente quella di aver trasformato La Pupa e il Secchione Show in Live- Non è la D’Urso “facendo scappare il pubblico”. Dagospia ha poi concluso “Perché le è stato permesso e si proverà a intervenire nelle prossime settimane?”.

Ascolti deludenti per La Pupa e il Secchione Show?

La trasmissione in questione nel corso della prima puntata è riuscita a catturare l’attenzione di 2 milioni di utenti mentre invece a guardare la puntata del 29 marzo sono stati 1.2 milioni di persone. La domanda che in molti si stanno ponendo è quindi cosa succederà nel corso delle prossime settimane se i risultati continueranno a non essere, per Mediaset, molto soddisfacenti? Non ci rimane che attendere.