Fedez torna a casa e si commuove perchè la figlia Vittoria …

0 SHARES Condividi Tweet

Per Fedez, il noto rapper italiano marito della famosissima influencer Chiara Ferragni, quella di ieri giovedì 31 marzo 2022 è stata una giornata molto importante in quanto dopo diversi giorni di ospedale è potuto tornare a casa tra le braccia dei suoi piccoli Leone e Vittoria. E proprio quest’ultima è stata protagonista di un video in cui dimostra di non volersi staccare dal suo papà che, a sua volta, ha fatto fatica a trattenere le lacrime.

Il ritorno di Fedez a casa dopo alcuni giorni in ospedale

Sono stati giorni molto difficili per Federico Leonardo Lucia, noto a tutti con lo pseudonimo Fedez. L’artista infatti proprio ieri è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove nei giorni scorsi si è sottoposto ad un delicatissimo intervento. Ad attenderlo a casa i suoi piccoli Leone e Vittoria che per papà hanno preparato tante sorprese e regali. Tra questi ad esempio un cuore azzurro molto grande realizzato con dei palloncini e con scritto “Welcome Back Home” ovvero “Bentornato a casa”. In uno dei video postati sui social dal rapper è possibile vedere la piccola Vittoria che non vuole assolutamente staccarsi dalle braccia di papà. Il rapper felice di essere a casa e felice di avere tra le braccia la sua piccola in tali momenti appare anche particolarmente commosso e sotto al video in questione come didascalia ha scritto “Vuole stare con il suo papà”. Chiara Ferragni ha invece condiviso una fotografia in cui stringe la mano del marito e a tale immagine ha aggiunto anche lei poche parole ovvero “A casa, nel nostro letto insieme”.

La malattia e il ricovero in ospedale

Diversi giorni fa proprio Fedez, in lacrime, ha annunciato ai suoi fan di avere scoperto di avere una malattia senza però entrare nel dettaglio. Il rapper è poi scomparso dai social per alcuni giorni lasciando nel dubbio tutti i suoi fan. Dopo diversi giorni l’artista è poi tornato a parlare raccontando di aver scoperto di avere un tumore endocrino al pancreas a causa del quale è stato sottoposto ad una lunga operazione. Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni l’operazione sembrerebbe essere andata bene e in ospedale il rapper sembrerebbe essere stato sottoposto anche ad un primo ciclo di terapia.

La lontananza dai figli e dalla famiglia

Per il rapper sono stati dei giorni difficili e di grande sofferenza fisica ma anche psicologica. L’artista per diversi giorni è stato lontano fisicamente dai suoi bambini con i quali è solito trascorrere molto tempo, come testimoniano i vari video postati sui social. Papà Fedez ha provato ad abbattere tali distanze con le videochiamate e proprio alla vigilia delle sue dimissioni dall’Ospedale San Raffaele di Milano aveva scritto sempre sui social “Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”.