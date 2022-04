Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis scontro durissimo, Vaporidis: “Si vede che il pubblico …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova e discussa puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di ieri, giovedì 31 marzo 2022. Ad essere eliminata è stata la coppia formata da Clemente Russo e la moglie Laura e proprio tale eliminazione ha provocato una dura discussione tra il naufrago Nicolas Vaporidis e l’opinionista Vladimir Luxuria. Ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Discussione all’Isola dei Famosi tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria

La puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri è stata caratterizzata da una serie di polemiche scaturite da una decisione presa dal naufrago Nicolas Vaporidis nel corso della puntata del reality show andata in onda lo scorso lunedì. Nello specifico Vaporidis, che lunedì era il leader, aveva preso una decisione importante ovvero quella di mandare al televoto contro Carmen e il figlio la coppia formata da Carmen Russo e dalla moglie Laura. Una nomination che ha sollevato parecchie polemiche anche tra i naufraghi che hanno iniziato a nutrire dei dubbi nei confronti dell’attore sostenendo che abbia scelto di farlo solamente per strategia. In realtà Nicolas Vaporidis ha voluto precisare di averlo fatto perché credeva che Clemente e Laura potessero eliminare Carmen e il figlio Alessandro.

Vladimir Luxuria contro Nicolas Vaporidis

“Volevi buttarli fuori…I motivi non li so, forse senti la competizione con Clemente?”, queste nello specifico le parole espresse da Vladimir Luxuria. L’opinionista si è quindi scagliata contro il naufrago accusandolo di aver nominato Clemente e Laura perché voleva eliminarli. Parole alle quali Vaporidis ha risposto in maniera molto dura affermando “Devi avere rispetto delle mie opinioni…Abbi rispetto delle mie motivazioni per cortesia…Questo è quello che pensi tu…La mia opinione non è assolutamente farlocca…”.

Vladimir Luxuria dura contro il naufrago: “Non ci beviamo tutte le cose che ci dici”

Il confronto tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis è stato piuttosto acceso. L’opinionista ad un certo punto si è rivolta all’attore affermando “Non ci beviamo tutte le cose che ci dici tu caro Nicolas…Abbi rispetto delle opinioni degli altri…”. Ad essere eliminati nel corso della puntata di ieri sono stati proprio Clemente e Laura e proprio in seguito a tale eliminazione Nicolas Vaporidis, che si è sentito anche in colpa, ha affermato “Si vede che il pubblico preferisce le dinamiche trash…”. A tali parole sempre Vladimir Luxuria ha poi replicato “Tu ovviamente viaggi in alto…Sei l’intellettuale del gruppo, mentre Carmen e Alessandro sono trash…Chi sei tu per stabilirlo? Abbassa le penne…Fly down…”.