Fabrizio Corona e Carlos Maria pubblicano un video e rispondono a Nina Moric

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona ed il figlio Carlos pubblicano un video in risposta alle critiche e alle polemiche sorte nei giorni scorsi, dopo l’intervista rilasciata da Nina Moric a Verissimo. Padre e figlio hanno così commentato le dichiarazioni di Nina Moric, attraverso un video che hanno pubblicato direttamente su Instagram. Ma cosa hanno dichiarato i due?



Fabrizio Corona e Carlos Maria pubblicano un video in risposta a Nina Moric

Come sappiamo, nei giorni scorsi Nina Moric è stata ospite nel salotto di Verissimo e sembra che abbia rilasciato delle dichiarazioni che in qualche modo hanno fatto sorgere dei dubbi su Fabrizio Corona e sul figlio Carlos Maria. Nello specifico, la donna è sembrata parecchio preoccupata per le sorti del figlio che vivrebbe da un pò di tempo a questa parte con il padre. La modella avrebbe addirittura lanciato un appello sui social chiedendo di essere aiutata affinché Carlos Maria, che lei dice essere sempre più simile a Fabrizio Corona, possa tornare a vivere con lei.



Nina Moric preoccupata per il figlio, dichiarazioni al veleno a Verissimo

Ebbene, padre e figlio hanno così pubblicato un video su Instagram, rispondendo alle polemiche sorte in questi giorni. Hanno però utilizzato il profilo di Carlos Maria perchè al momento quello di Fabrizio risulta bannato. “Utilizziamo il mio profilo per rispondere a quello che succede e che ci ha scritto mia madre”, avrebbe detto il giovane Corona. Il video in questione dura circa due minuti ed in questo tempo hanno dato la loro versione dei fatti, rispondendo alla Moric che pare abbia addirittura chiesto che Fabrizio venga arrestato. “Tua madre in questi giorni sta facendo la matta sui social”, queste le parole di Fabrizio sui social.



Fabrizio e Carlos rispondono alle polemiche

Poi avrebbe ancora detto “Precisando che queste cose andrebbero discusse in casa e non nel mezzo pubblico, sembra che gli psicologi e psichiatri non hanno più notizie tue. Chiunque può avere notizie tue”. Poi nel video avrebbe chiesto al figlio “Stai male?” e Carlos Maria avrebbe risposto “No. Sei malato?”. E poi “No”. A quel punto Fabrizio avrebbe detto ancora “Fai un appello. Di a tutti che non sei malato e che se vogliono i tuoi psicologi possono venirti a chiederti queste cose qui“. I due avrebbero continuato a dialogare in questo video dicendo ancora “Stiamo bene?”. Alla domanda Carlos avrebbe risposto di si ed avrebbe aggiunto di non essere stato obbligato a fare nulla. Questo video è stato quindi la risposta di padre e figlio all’attacco di Nina Moric dei giorni scorsi.

…