Detto Fatto rivela il vero motivo dell’addio tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

La loro storia ha fatto molto discutere e proprio per tale motivo sono stati per molto tempo i protagonisti assoluti del gossip. Anche la loro separazione ha fatto discutere e ancora oggi a distanza di qualche anno si cercano i motivi che hanno portato alla rottura. Di chi stiamo parlando? Di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo dei quali si è parlato anche nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto. Nello specifico nel corso di tale appuntamento sembrerebbe essere stato svelato uno scoop inedito, ma esattamente di cosa stiamo parlando?

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ancora al centro del gossip

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si è ormai conclusa da un po’ di tempo. I due artisti sono andati avanti con la propria vita e nello specifico la Tatangelo è fidanzata con un giovane di nome Livio Cori mentre invece Gigi D’Alessio è impegnato con una giovane di nome Denise Esposito dalla quale lo scorso mese di gennaio ha avuto un bambino di nome Francesco. Nonostante tutto questo ecco che i due ex partner, genitori del piccolo Andrea, continuano a trovarsi ancora oggi al centro del gossip. Nello specifico si è parlato di loro all’interno della rubrica tenuta da Jonathan Kashanian nel famoso programma di Rai 2 Detto Fatto.

I motivi della separazione tra Gigi e Anna

Quello che in molti si sono domandati è quale siano i motivi che abbiano spinto Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio a dirsi addio. Secondo quanto rivelato dalla giornalista presente all’interno dello studio di Detto Fatto e secondo quanto avrebbe rivelato la stessa Tatangelo il motivo del loro allontanamento sarebbe legato al mancato matrimonio. “Probabilmente Gigi D’Alessio non se l’è sentita per rispetto della famiglia precedente, tra l’altro tra la famiglia precedente, Carmela ed i suoi tre figli ed Anna le cose non sono andate di amore e d’accordo”, queste le parole della giornalista.

Scoop su Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio rivelato a Detto Fatto

Oltre al mancato matrimonio, che la Tatangelo sembrerebbe aver atteso per molto tempo, ecco che secondo alcuni rumors potrebbe esservi anche un altro motivo, anche questo importante, che ha portato l’ex coppia prima all’allontanamento e poi alla separazione. Nello specifico la giornalista presente nello studio di Detto Fatto sembrerebbe aver anche rivelato “La sorella di Anna, Silvia, in un’intervista ha detto che secondo lei è dipeso molto dal lavoro, entrambi con la valigia in mano e non sono riusciti a viversi la quotidianità serenamente.”