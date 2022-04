Alex Belli e Soleil si rivedono in tv ma lei scappa …

0 SHARES Condividi Tweet

La coppia non coppia che ha fatto tanto parlare in questi ultimi mesi, nella serata di ieri è stata nuovamente protagonista all’interno di un altro programma. Stiamo parlando di Alex Belli e Soleil Sorge. Quest’ultima una volta terminata l’esperienza al Grande fratello è stata ingaggiata per far parte del cast de La pupa e il secchione in qualità di giudice. Ebbene, ieri sera Soleil ha rivisto Alex Belli, che è stato ospite speciale della puntata dello show.



La Pupa e il secchione show, Alex Belli e Soleil Sorge si rivedono in puntata

Ebbene, l’attore sarebbe stato invitato proprio dalla padrona di casa, ovvero Barbara D’Urso a presenziare alla puntata del suo show andato in onda ieri, martedì 5 aprile 2022. Pare che nel momento in cui Soleil ha rivisto Alex abbia avuto una reazione inaspettata, ovvero si sarebbe alzata dalla sua postazione e fatto “finta” di uscire dallo studio.



Alla vista dell’ex gieffino, Soleil lascia lo studioAlex, ha fatto così il suo ingresso nello studio sulle note di una delle canzoni diventate il simbolo della loro relazione, ovvero Chimica di Donatella Rettore e Ditonellapiaga. A quel punto, dopo l’ingresso in studio dell’attore, Soliel sembra si sia coperta il volto, mostrando di non essere così tanto felice di rivederlo. E’ stato a quel punto che Soleil, con l‘appoggio di Federico Fashion Style, pare sia uscita per qualche istante dallo studio, scatenando la reazione di Alex che è scoppiato a ridere. Federico Lauri e Soleil sono poi rientrati in studio ed hanno proseguito la serata così come sempre. Intanto, proprio nelle scorse ore sembra che Alex Belli sia tornato a parlare sui social di una delle più grandi amiche di Soleil, ovvero Dayane Mello.



E’ scontro tra Alex Belli e Dayane Mello Ricordiamo che proprio Dayane Mello pò di tempo fa, per andare in soccorso della sua amica, quando era ancora all’interno della casa più spiata d’italia aveva utilizzato delle parole poco carine nei confronti dell’attore. Dayane, oggi è la conduttrice de La Pupa party insieme ad Andrea Dianetti e pare che alla vista di Alex Belli abbia sottolineato di non essere per nulla felice. “Mi rifiuto di vederlo, non mi piace. Lui ha umiliato Soleil”. Queste le parole di Dayane.“Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita”. Queste le parole di Alex, che ha voluto così rispondere alla Mello e lo ha fatto sui social. In tanti sembra abbiano commentato e mentre alcuni si sono schierati dalla parte di ALex, molti altri hanno invece appoggiato Dayane.