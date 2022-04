Amici, ex professore Luca Jurman massacra il programma “Come siamo caduti in basso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Un noto personaggio ed ex protagonista di Amici di Maria De Filippi sembra si sia scagliato contro il programma. Stiamo parlando di un ex professore, ovvero Luca Jurman che ormai da diversi anni non fa parte della scuola di Amici. Ad ogni modo, sembra che quest’ultima abbia voluto scagliarsi contro il programma e contro alcuni protagonisti. Ma cosa ha rivelato il noto professore di canto, uno dei più temuti nella storia del programma?



Amici di Maria De Filippi, storico ex professore di canto si scaglia contro il programmaLuca Jurman ha espresso il suo pensiero che sarebbe il seguente. A suo modo di vedere sarebbe davvero assurdo ed incredibile che i giovani allievi, oggi, possano inserire all’interno di pezzi molto noti le cosiddette “barre”.”Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte….sta creando la sua estinzione!”. Queste le parole dichiarate dall’ex professore che sembra abbia aggiunto ancora dell’altro.



“Siamo caduti talmente in basso…”, il post polemico di Luca Jurman

“Trovo imbarazzante e abominevole che degli “pseudo titolati” avvallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo “geni” dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo!”. Queste le parole del professore di canto che sin dai tempi in cui era all’interno della scuola, già era apparso piuttosto critico. Il coach sembra aver pubblicato questo sui pensiero sul suo profilo Facebook, dove sono arrivati anche tantissimi commenti ed anche qualche critica. Qualcuno infatti pare abbia dato a Luca del “rosicone”. Proprio a questo utente, Luca ha risposto sottolineando come non sia stata la produzione a farlo fuori dal cast, ma pare che sia stato proprio lui a decidere di andarsene.



Luca risponde alle critiche di un utente web che lo definisce “rosicone”

“Non mi ha buttato fuori nessuno, anzi, me ne sono andato io a metà del periodo del serale, e se ti informi bene non è stato nemmeno gradito dalla produzione il mio improvviso allontanamento”. Questa la risposta di Luca alla critica arrivata da parte di un suo follower. Ed ancora l’ex professore sembra abbia voluto ancora sottolineato come a suo modo di vedere, rispetto a quando lui era presente nella scuola, purtroppo sono state fatte delle scelte che hanno peggiorato il format che però rimane uno dei più seguiti della televisione italiana.