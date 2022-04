Belen Rodriguez senza mezzi termini a Stefano: “Se torni è per sempre”

0 SHARES Condividi Tweet

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, non è soltanto la frase della celebre canzone di Antonello Venditti. In alcune occasioni è quello che accade veramente. Un esempio lo sono Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due si sono incontrati diversi anni fa ad Amici e dopo qualche tempo sono diventati genitori del piccolo Santiago.



Belen Rodriguez e Stefano Martino, la storia del loro amore

Subito dopo sono convolati a nozze e insieme sono rimasti per circa 4 anni. Poi purtroppo è arrivata la prima crisi ed i due si sono separati. Sembrava che i due si fossero persi d vista, ma ecco che improvvisamente dopo qualche anno i due sono riapparsi insieme ed hanno ufficializzato il ritorno di fiamma per la felicità dei loro tantissimi follower. Ad ogni modo, però, sembra che qualcosa si sia rotto ancora una volta tra di loro. L’ennesima separazione, questa volta la definitiva, almeno così sembrava.



Tira e molla tra i due ex, ora l’ennesimo ritorno di fiamma Belen si è legata ad un altro uomo, ovvero Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto anche la piccola Luna Marì nata la scorsa estate. Poi anche in questo caso improvvisamente è arrivata la separazione dei due e da qualche tempo si parla dell’ennesimo ritorno di fiamma tra Belen e l’ex marito. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, in compagnia del piccolo Santiago ma anche di Luna Marì, proprio come una vera famiglia allargata. Proprio nei giorni scorsi i due sono stati avvistati al parco, mentre si scambiavano baci e carezze. Stefano è apparso come sempre un papà piuttosto premuroso ed è stato immortalato mentre giocava a basket insieme a Santiago.



Le foto al parco in compagnia dei figli, Belen lancia un ultimatum all’ex marito?

Dopo qualche ora di svago e divertimento, Belen sarebbe tornata a casa a piedi con la piccola Luna Marì, mentre Stefano sarebbe salito a bordo della sua auto. Secondo l’indiscrezione di Chi, però, tutti e quattro si sarebbero rivisti poi in casa. Il settimanale, avrebbe poi ricordato una frase dichiarata un pò di tempo fa da Belen proprio a Stefano, ovvero “Set torni è per sempre..“. C’è chi ipotizza che questa volta, potrebbe essere davvero la volta giusta e questo è quello che tutti i fan della coppia si augurano.