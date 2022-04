Alvin mai visto così: affronta Jeremias e dice “C’è sempre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri giovedì 7 Aprile 2022 è andata in onda la nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Sembra che nel corso della puntata, Alvin abbia letteralmente perso la pazienza e se la sia presa con un naufrago. Quest’ultimo pare fosse Jeremias Rodriguez, ovvero il fratello di Belen che ha preso parte a questa edizione dell’Isola dei famosi in coppia con il padre Gustavo. Ad un certo punto, pare che l’inviato del noto reality di Canale 5 abbia letteralmente perso la pazienza e questo suo atteggiamento è apparso molto strano visto che lo abbiamo sempre visto piuttosto calmo e spesso anche imparziale. Ma cosa è accaduto tra Alvin e Jeremias Rodriguez?



Isola dei famosi 2022, Jeremias Rodriguez scatena la rabbia di Alvin

Sembra proprio che nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri giovedì 7 Aprile 2022 ci sia stato un botta e risposta piuttosto duro tra Alvin e Jeremias Rodriguez. Proprio all’inizio della puntata sembrerebbe che la conduttrice Ilary Blasi abbia in qualche modo ha fatto delle domande a Gustavo ma a rispondere al suo posto sarebbe stato proprio Jeremias. Direttamente dall’ Honduras, così come dallo studio sembra che Jeremias sia stato in qualche modo richiamato e invitato a far parlare il padre ma imperterrito avrebbe risposto sempre lui alle domande.



Alvin bacchetta Jeremias

“Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te”. Queste le parole di Alvin che ha così richiamato il fratello di Belen. Questo però non è stato l’unico momento in cui Alvin si è scagliato contro Jeremias perché ciò è avvenuto anche durante la prova leader. Ad un certo punto, mentre tutti i naufraghi si trovavano appesi ad una corda proprio sopra ad una piscina piena di fango, il padre di Jeremias avrebbe fatto intendere che Floriana Secondi si trovasse in una posizione di vantaggio. A quel punto Alvin avrebbe assicurato tutti sulla validità della posizione di Floriana e dato il via al gioco ma proprio in quell’istante Jeremias avrebbe scosso la testa.



Anche durante la prova leader, Alvin se la prende con il fratello di Belen

”Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile? Diciamo che Jeremias sempre in disaccordo perché secondo lui c è sempre qualcosa contro la sua coppia“. Queste ancora le parole di Alvin che ancora una volta ha bacchettato il fratello di Belen.

