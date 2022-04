Bianca Berlinguer in guerra contro Franco Di Mare, dichiarazioni pesantissime

0 SHARES Condividi Tweet

È da un po’ di tempo che si parla di Bianca Berlinguer e dei suoi rapporti con il direttore di Rai 3, ovvero Franco Di Mare. In questi mesi si è parlato tanto di loro e soprattutto sono state diffuse delle indiscrezioni molto interessanti. Ad ogni modo, soltanto in queste ore a rompere il silenzio e dire le cose come effettivamente stanno è stata proprio lei, Bianca Berlinguer e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La conduttrice avrebbe così parlato dei rapporti con il direttore di Rai 3 Franco Di Mare dicendo che purtroppo non sono poi così tanto buoni. Ma che cosa è accaduto tra i due e cosa ha dichiarato la conduttrice?



Bianca Berlinguer rompe il silenzio e parla del rapporto con il direttore di Rai 3

Ebbene, sembra che la nota conduttrice Bianca Berlinguer in questi giorni abbia rilasciato un’intervista molto interessante al Corriere della Sera. Nello specifico avrebbe anche parlato del rapporto che la lega al direttore di Rai 3 Franco Di Mare. Stando alle parole della Berlinguer I rapporti non sarebbero per niente idilliaci anzi, sarebbe più giusto dire che non ci sono proprio rapporti tra i due.



Discussioni tra la conduttrice e il direttore per Alessandro Orsini

Bianca in questi giorni tra l’altro pare che abbia avuto una discussione piuttosto accesa con vertici di rete per via di Alessandro Orsini. Sembra che tutti in questo momento vorrebbero come ospite delle proprie trasmissioni il professore di sociologia del terrorismo alla Luiss, che ha manifestato e palesato le sue opinioni piuttosto controverse su Vladimir Putin. Ebbene, sembra che Bianca Berlinguer non abbia fatto nascosto il desiderio di voler Orsini in puntata a Cartabianca ed effettivamente così è stato. Ad ogni modo, sembra che le dichiarazioni rilasciate da Orsini proprio all’interno della trasmissione di Bianca Berlinguer abbiano fatto infuriare i vertici di rete. “La vita dei bambini è più importante della democrazia e della libertà, anche perché un bambino anche in una dittatura può essere felice”. Questo quanto dichiarato da Orsini, dichiarazioni che inevitabilmente hanno fatto infuriare Franco Di mare.



Le frasi di Orsini fanno infuriare Franco Di Mare, è botta e risposta al veleno con la Berlinguer

“Frasi riprovevoli, assolutamente incondivisibili, di cui il professor Orsini si assume naturalmente la responsabilità”. Questa la risposta del direttore che ha dimostrato di non essere stato per nulla felice della presenza di Orsini nella trasmissione della Berlinguer. Quest’ultima però, non è rimasta a guardare ed ha replicato alle parole di Franco Di Mare. “Trovo, come dire, bizzarro che il direttore di una rete della Rai prenda le distanze da una trasmissione della stessa rete perché non condivide le opinioni espresse, all’interno di un dibattito plurale, da uno degli ospiti”. Queste le parole ancora dichiarate dalla conduttrice che ha anche sottolineato come da un certo periodo a questa parte, le discussioni tra lei e Franco Di Mare avvengono solo in questo modo, ovvero a mezzo stampa.

