Isola dei Famosi, Roberta Morise una furia contro Lory De Santo: “Non abbiamo …”

Torniamo a parlare dell’Isola dei Famosi e nello specifico di Lory Del Santo e Marco Cuculo, i quali sono stati eliminati dal reality e finiti direttamente a Playa Sgamada. Pare che non appena arrivata su questa isola, Lory Del Santo abbia parlato della lite avuta con Roberta Morise e avrebbe detto la sua al riguardo. Ad un certo punto però, sarebbe intervenuta Roberta Morise che ha di fatto smentito le parole di Lory Del Santo. Ma che cos’è accaduto davvero tra le due?



Isola dei famosi, Lory Del Santo eliminata insieme al fidanzato Marco Cucolo

Ebbene, sembra proprio all’Isola dei famosi ormai le liti sono all’ordine del giorno. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda nella serata di giovedì 7 Aprile 2022 pare che Lory Del Santo e Marco Cucolo siano stati eliminati dall’ Isola e finiti direttamente a Playa Sgamada. Su quest’isola Lory Del Santo avrebbe in qualche modo parlato della lite avvenuta con Roberta Morise e detto la sua versione che però è stata smentita dalla naufraga.



Su Playa Sgamada parla di Roberta Morise e dice la sua sulla naufraga

“Abbiamo chiacchierato almeno dieci minuti, non mi ha accolto molto bene però me lo aspettavo, sono convinta che con lei mi potrà spiegare”. Quest’ultima però avrebbe detto le cose come stanno e fatto chiarezza. “Ho dimenticato il tappeto rosso, non l’ho trovato, non ho parlato con nessuno, ho parlato con Marco”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Lory del Santo che ha sottolineato di non trovare sincera Roberta.



La smentita della Morise

Mentre Lory avrebbe fatto intendere di aver parlato con Roberta e di aver chiarito, quest’ultima invece avrebbe urlato ad Ilary “Non abbiamo chiarito nulla”. Ad ogni modo, nel momento in cui Lory ha detto la sua è stata immediatamente smentita dalla Morise.“Non ho parlato con lei, ha fatto il suo solito spettacolo, ha parlato sempre di nomination ma niente di personale. Non ho niente da chiarire sino a quando non viene fuori la vera Lory!”. Questo quanto aggiunto da Roberta. Ad ogni modo, Lory Del Santo avrebbe anche detto la sua sul fatto di dover adesso concorrere adesso da sola e non più in coppia con il suo fidanzato.“Mi dispiace non stare con lui, però sono convinta che ogni essere umano vale la pena di essere scoperto”. Queste le parole di Lory.

