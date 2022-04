Amici, Crytical viene eliminato dal talent e Stash …

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella serata di ieri, sabato 9 aprile 2022, una nuova puntata del serale di Amici ovvero il famoso talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’eliminato della puntata è stato il cantante Crytical che però, proprio in seguito alla sua eliminazione, ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di uno dei giudici ovvero Stash. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il cantante Crytical eliminato da Amici

Così come nel corso delle settimane precedenti ecco che anche nella serata di ieri è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici al termine della quale ad essere eliminato è stato il cantante Crytical, allievo dell’insegnante Anna Pettinelli. Il giovane è stato di preciso eliminato in modo provvisorio durante l’ultima manche della sfida che è stata vinta proprio dalla squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Questo ha portato i componenti della squadra capitanata invece da Anna Pettinelli e Veronica Peparini a doversi esibire diverse volte e in diverse prove, ed ecco che ad essere salvato dai giudici è stato per primo il ballerino Dario e successivamente Albe. Tali decisioni hanno quindi portato Crytical direttamente al ballottaggio con colui che era stato provvisoriamente eliminato nella seconda manche ovvero il ballerino Nunzio. E proprio la sfida tra i due ha portato all’eliminazione del giovane cantante.

La proposta di Stash per Crytical

Ad attendere Crytical dopo la sua eliminazione da Amici vi era però una bellissima notizia. La conduttrice Maria De Filippi rivolgendosi al giovane cantante ha infatti affermato “Stash mi ha detto che se vuoi sarebbe onorato di farti aprire alcuni suoi concerti”. Una notizia davvero incredibile che ha reso molto felice il cantante che non ha potuto fare altro che accettare la proposta.

Crytical saluta i compagni prima di lasciare il talent show

In seguito alla sua eliminazione il cantante Crytical ha salutato tutti i compagni con i quali ha condiviso questa bellissima esperienza. E proprio i suoi compagni hanno colto l’occasione per dedicargli delle bellissime parole come ad esempio Albe che ha proprio parlato del grande talento che contraddistingue il giovane artista. Ma a commuovere sono state invece le parole pronunciate da Luigi Strangis con il quale Crytical ha molto legato durante tutto il percorso ad Amici. Prima di abbandonare la scuola il cantante, commosso e in lacrime, ha rivelato di avere solamente un grande rimpianto ovvero quello di non essere riuscito a dare tutto ciò che desiderava appunto dare.