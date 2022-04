Fedez, sui social scrive: “In ospedale ho avuto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez è uno degli artisti più famosi, non solo in Italia, e allo stesso tempo è anche uno dei più seguiti sui social dove può contare su milioni di followers. L’artista oltre ad essere amato per la sua musica è anche molto apprezzato per la sua generosità dimostrata in diverse occasioni. Ed ecco che a tal proposito è possibile dire che proprio nelle scorse ore il marito di Chiara Ferragni ha reso noto il suo nuovo progetto Fondazione Fedez di cui si sta tanto parlando.

Fedez rende noto sui social il nuovo progetto ‘Fondazione Fedez’

Sono diverse le occasioni in cui Fedez ha mostrato ai suoi followers, ed in generale al pubblico, la sua vicinanza ai meno fortunati e più bisognosi. E allo stesso tempo il suo desiderio di voler quindi aiutare chi purtroppo si trova ad attraversare dei momenti di grande difficoltà. Ed ecco che una dimostrazione ulteriore di quanto detto è arrivata proprio nelle scorse ore. L’artista infatti ha condiviso su Instagram un post attraverso il quale ha reso noto il suo nuovo progetto ‘Fondazione Fedez’.

Le parole dell’artista

Il giovane rapper proprio di recente si è trovato a vivere un momento di grande difficoltà dovuto alla scoperta di una brutta malattia. Fedez poche settimane fa ha infatti scoperto di avere un raro tumore endocrino del pancreas a causa del quale è stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento. Ed è stato proprio durante quel periodo che gli è venuta in mente una bella idea per aiutare chi ha bisogno. “Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono subito messo a lavoro”, queste nello specifico le sue parole scritte sui social. E ancora dopo aver precisato che questa fondazione rappresenta per lui proprio il progetto al quale dedicare ogni energia per il futuro ecco che Fedez ha voluto inoltre sottolineare “Non vedo l’ora che prendano vita”.

Di cosa si occuperà Fondazione Fedez

Se la domanda che in questo momento vi state ponendo è ‘Di cosa si occuperà Fondazione Fedez?’ e quindi cosa tratterà il progetto ecco che la risposta è presente proprio sulla pagina Instagram dedicata al progetto in questione. All’interno di tale pagina è infatti possibile leggere “Fondazione Fedez E.T.S. è una realtà filantropica, senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: #sociale, #solidarietà e #pubblicautilità. Sosterrà progetti a favore delle categorie più fragile. La Fondazione mirerà alla gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia”.