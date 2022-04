Domenica In, Sangiovanni fa preoccupare Mara Venier che gli chiede: “Tutto bene?” e lui …

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 10 aprile 2022. Tanti gli argomenti affrontati e diversi gli ospiti in studio, tra questi anche il giovanissimo cantante Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, diventato noto al pubblico per aver partecipato alla scorsa edizione di Amici. Il giovane si è lasciato intervistare da Mara Venier, si è esibito con il suo ultimo brano ma a molti è sembrato diverso dal solito. Nello specifico a tanti telespettatori, compresa la presentatrice, è apparso un po’ triste. Ma per quale motivo?

Sangiovanni ospite di Mara Venier a Domenica In

Dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza alle Maldive perché ha rivelato ‘Avevo bisogno di staccare’ ecco che Sangiovanni è tornato in Italia e proprio nella giornata di ieri si è lasciato intervistare da Mara Venier nella celebre trasmissione della domenica Rai ovvero Domenica In. Ciò che ha colpito la conduttrice, oltre che il suo nuovo taglio di capelli, è stato proprio il comportamento. Mara Venierha infatti avuto la sensazione che il giovane fosse un po’ triste e spento e per tale motivo gli ha chiesto se avesse qualche problema. “Va tutto bene?”, questa nello specifico la domanda posta dalla conduttrice a Sangiovanni che a sua volta ha risposto “Sì, sono contento”.

Mara Venier preoccupata per Sangiovanni?

La risposta data da Sangiovanni non ha però convinto Mara Venier che a sua volta ha poi proseguito chiedendo al giovane cantante “Sei sicuro? Non ti vedo tanto contento…”. Alla nuova domanda della conduttrice il giovane artista, arrivato nello studio televisivo in compagnia dei genitori, ha risposto “No, sono contento”. In realtà la conduttrice non è stata l’unica a notare qualcosa di diverso in Sangiovanni ed infatti sono stati molti gli utenti che hanno espresso lo stesso parere anche su Twitter. Il cantante poco dopo si è poi esibito nello studio di Domenica In con il nuovo singolo intitolato Cortocircuito, e anche in questo caso i telespettatori sembrerebbero aver notato qualcosa di strano. Nello specifico a molti è sembrato che il fidanzato di Giulia Stabile non stesse cantando dal vivo ma in playback.

L’amore tra Sangiovanni e Giulia stabile

Sangiovanni all’interno della scuola di Amici oltre ad essersi affermato come cantante ed essersi fatto conoscere dal pubblico ha anche trovato l’amore. Il giovane artista si è infatti fidanzato con la ballerina Giulia Stabile, vincitrice della stessa edizione. I due stanno insieme ormai da più di un anno ma fin dalla fine del talent show hanno scelto di vivere la loro storia lontano dai riflettori. Di loro infatti si sa poco ma l’amore che li lega sembrerebbe crescere ogni giorno sempre di più.