Verissimo, Stefano De Martino risponde a muso duro alla Toffanin “Io non andrei avanti …”, momenti di grande imbarazzo in studio

Stefano De Martino è stato ospite nella puntata domenicale di Verissimo, ieri domenica 10 aprile 2022. Sicuramente è stata una delle poche occasioni in cui Stefano De Martino ha parlato della sua vita privata ed ha anche voluto parlare di Belen Rodriguez. Ad ogni modo, l’ex ballerino pare sia stato ospite di Verissimo ma pare non si trovasse in studio, bensì in collegamento dai studi di Amici. Quest’anno come sappiamo è uno dei giudici del serale di Amici insieme a Emanuele Filiberto e Stash. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Stefano De Martino?

Stefano De Martino ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin

il noto conduttore ed ex ballerino è stato ospite in collegamento nel salotto di Silvia Toffanin. Quest’ultima conoscendo bene Stefano e sapendo quanto non ami parlare a fondo della sua vita privata sembra che abbia in qualche modo preso del tempo per fare una domanda su Belen Rodriguez. Si sa che i due sono tornati insieme dopo alcuni rumors e paparazzate ricorse in questi mesi. Ad ogni modo, ad un certo punto la conduttrice pare gli abbia chiesto se effettivamente i due fossero tornati insieme, ma Stefano non ha voluto sbilanciarsi. “”Ti rispondo sinceramente non perché voglio fare chissà quale mistero. Ma, da un po’ di anni, ho sviluppato una sana abitudine a non parlare di queste cose per tutelare i miei affetti, compreso mio figlio”. E poi: “Conviene non aggiungere altro a tutto quello che scrivono le persone. Io glisserei e non andrei avanti per non alimentare questo tipo di notizie. Dici che se ne faranno una ragione o che la gente mi aspetterà fuori dallo studio?”.

L’ex ballerino parla di Belen

Queste le parole di Stefano De Martino che non ha quindi approfondito l’argomento. Sicuramente ha parlato tanto della sua carriera da ballerino ed anche della sua partecipazione ad Amici come giudice. Silvia gli avrebbe anche chiesto un parere su Alessandra Celentano e se effettivamente quest’ultima fosse così tanto Severa anche quando lui era un allievo.“La Celentano migliora ogni anno. E’ sempre più giovane, più tonica, più sagace. Lei avrà trovato l’elisir di lunga vita”. Queste le parole di Stefano che ha confessato di provare sempre una grande emozione nel momento in cui torna ad Amici il programma dove tutto è iniziato.

Le parole su Santiago e il desiderio di un secondo figlio

Inevitabilmente Stefano ha parlato del Fiat Santiago che oggi ha 9 anni e che assomiglia tantissimo a lui. Sul finire dell’intervista pare che Silvia Toffanin e abbia chiesto a Stefano se abbia il desiderio di diventare papà un’altra volta. La risposta di Stefano è stata davvero sorprendente. “Mi piacerebbe però lo farei con molta più cautela. Sarei molto più responsabile. Mi sono sempre immaginato padre di più figli però in questo momento ci penso bene”.