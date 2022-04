La Pupa e il Secchione Show, Biagio D’Anelli diretto su Barbara D’Urso: “Lei ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show, noto e discusso reality show di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso, è andata in onda nella serata di martedì 12 aprile 2022. Proprio durante tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere alla squalifica della pupa Paola Caruso alla quale la conduttrice ha riservato anche un duro rimprovero. E a difendere la D’Urso nelle scorse ore è stato l’ex gieffino Biagio D’Anelli le cui parole però sono sembrate a molti una chiara frecciatina rivolta ad altri conduttori. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Paola Caruso squalificata da La Pupa e il Secchione

L’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show è stata caratterizzata da una serie di momenti di spensieratezza e di gioco ma anche da tanti momenti di tensione. Il più importante è stato sicuramente quello in cui ha avuto luogo la squalifica della pupa Paola Caruso dopo il violento litigio avvenuto nelle ore precedenti, all’interno della villa, con la pupa Mila Suarez. Le due donne infatti si sono rese protagoniste di uno scontro molto acceso arrivando ad un certo punto all’aggressione fisica, almeno così si è detto durante la puntata del noto reality show. Il comportamento tenuto dalla conduttrice e la squalifica della Caruso sono stati molto apprezzati da Biagio D’Anelli che sui social è intervenuto, nelle scorse ore, per difendere proprio la celebre conduttrice.

Le parole di Biagio D’Anelli per Barbara D’Urso

“Adoro Barbara nelle vesti di Barbie caz****one…Quello che ci vuole quando ci sono concorrenti che fanno come vogliono…”, queste nello specifico le parole espresse dall’ex concorrente della sesta edizione del GF Vip spesso presente proprio come opinionista nei programmi condotti dalla D’Urso. Biagio ha poi proseguito rivolgendo delle belle parole proprio nei confronti della D’Urso e facendo dei paragoni con altri conduttori. L’opinionista ha di preciso affermato “Lei ha agito bene, a differenza di altri conduttori che invece fanno gli indifferenti…A buon intenditore…”.

Frecciatina di Biagio D’Anelli ad Alfonso Signorini?

Le parole espresse da Biagio nelle scorse ore sui social sono sembrate a molti una chiara frecciatina ad Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip. Il motivo potrebbe essere semplicemente legato al comportamento di tolleranza adottato dal conduttore nel corso dei sei lunghi mesi di reality. Ma saranno indirizzate davvero a lui queste parole? Al momento lo stesso Biagio non sembrerebbe essersi ancora espresso, ma chissà magari potrà decidere di farlo nei prossimi giorni oppure no. Non ci rimane che attendere.