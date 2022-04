La Pupa e il Secchione Show, Paola Caruso una furia sui social: “Non consento a nessuno …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show andata in onda nella serata di martedì 12 aprile è stata ricca di colpi di scena. Tra questi la squalifica della pupa Paola Caruso che proprio nelle scorse ore ha rotto il silenzio scrivendo sui social un post abbastanza duro. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Prima squalifica a La Pupa e il Secchione Show

La Pupa e il Secchione Show è un reality e quindi un gioco televisivo che dovrebbe intrattenere e divertire i telespettatori. Purtroppo però vivere con delle persone che non si conoscono può essere complicato, soprattutto quando nascono anche delle antipatie. E quindi possono verificarsi anche scontri e discussioni. Questo è stato quanto accaduto alcuni giorni fa tra le pupe Paola Caruso e Mila Suarez e che è costata la squalifica proprio alla Caruso. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’ex fidanzata di Alex Belli sembrerebbe aver accusato la Caruso di ‘strumentalizzare il figlio’. E nello specifico l’avrebbe accusata di utilizzare il suo bambino per poter fare spettacolo. Parole queste che hanno fatto infuriare Paola che a sua volta sembrerebbe essersi scagliata contro la collega pupa arrivando addirittura ad uno scontro fisico. Ed è stato proprio questo il motivo che ha portato la trasmissione a prendere una decisione importante ovvero quella di squalificare Paola Caruso.

Paola Caruso rompe il silenzio e commenta la sua squalifica sui social

Paola Caruso non è rimasta a lungo in silenzio, ed infatti a distanza di poche ore dalla sua squalifica è intervenuta sulla questione affidando i suoi pensieri ai social. “L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia, disperazione”, queste nello specifico le parole con cui l’ex pupa ha iniziato il suo lungo post condiviso su Instagram. La showgirl ha poi proseguito “La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio culturale. Mentre l’aggressività mira all’autoprotezione, la violenza si concentra sul controllo dell’altro”.

Le parole di Paola Caruso

La nota showgirl, spesso ospite nei programmi condotti da Barbara D’Urso, ha poi continuato il suo lungo post social rivelando quale motivo l’ha portata a reagire in modo abbastanza duro alle parole della Suarez. “L’aggressività a cui avete assistito ieri sera (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi 3 anni… e chi conosce la storia della mia aggressività sa di che cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l‘ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre. E questo non lo consento a nessuno. In moltissimi mi avete scritto e mi avete compreso e di questo vi ringrazio”, queste le parole espresse da Paola.