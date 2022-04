Amici, Raimondo Todaro senza mezzi termini: “Sono abituato a … “

0 SHARES Condividi Tweet

Sono moltissimi i telespettatori che da tanti anni seguono con costanza, e soprattutto con tanto affetto, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ovvero ‘Amici’. Tra gli insegnanti che hanno fatto ingresso per la prima volta nel talent quest’anno vi troviamo il noto ballerino Raimondo Todaro a proposito del quale si è tanto parlato nelle ultime settimane. Nello specifico secondo quanto emerso da rumors e gossip l’insegnante potrebbe non essere presente nel talent nel corso della prossima edizione. Ma, sarà davvero così? Ad intervenire nelle scorse ore è stato lo stesso Todaro rivelando la sua verità.

Raimondo Todaro pronto a lasciare Amici?

Sono ormai diverse settimane che Raimondo Todaro, insegnante della scuola di Amici, si trova al centro del gossip. Molte le voci secondo le quali l’insegnante potrebbe non essere confermato per la prossima edizione di Amici. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? In realtà Todaro è molto amato dai telespettatori non solo perchè molto bravo nel suo lavoro ma anche per la sua simpatia e per la capacità di tenere testa alla collega Alessandra Celentano con la quale ha discusso molto nel corso dei mesi. I telespettatori quindi si sono chiesti,e si continuano a chiedere, se davvero la De Filippi potrebbe non confermare il marito di Francesca Tocca e a rispondere a tali rumors è stato nelle scorse ore proprio il noto professore.

Le parole del marito di Francesca Tocca

Il ballerino e insegnante di danza è stato nello specifico intervistato da SuperGuida Tv in occasione della presentazione del noto film intitolato ‘Animali Fantastici 3- I segreti di Silente’. A Todaro è stato chiesto di commentare questi mesi trascorsi ad Amici e a tal proposito ha rivelato di essere davvero molto contento per come sono andate e per come stanno andando le cose. Ed inoltre ha anche rivelato di amare molto lavorare con i ragazzi della scuola.

Il commento sul presunto abbandono

Alla domanda del giornalista che ha chiesto al professore se sarà presente ad Amici 22 oppure no ecco che Todaro ha risposto affermando “Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo”. Il ballerino quindi con le sue parole non ha né confermato e nemmeno smentito tali rumors. La speranza dei telespettatori è quella di vedere il professore nella scuola di Amici anche il prossimo anno, ma per capire se davvero andrà così bisognerà attendere ancora un po’.