Maurizio Costanzo al veleno su Adriano Celentano: “Con lui non parlo più da quando …”

Maurizio Costanzo lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore e giornalista, il quale vanta una carriera ricca di grandi successi e riconoscimenti. E’ stato al timone di diverse trasmissioni che hanno avuto un successo strepitoso, uno per tutti il Maurizio Costanzo show che va in onda da oltre 25 anni. E’ indubbio che è uno dei personaggi di maggiore spicco del mondo della televisione italiana. Giornalista, conduttore, ma anche autore ed anche il marito di una delle conduttrici più importanti della televisione italiana ovvero Maria De Filippi. Insomma, in questi giorni sembra proprio che Maurizio sia stato protagonista di una intervista piuttosto interessante dove pare che abbia parlato ampiamente di personaggi con cui ha avuto modo di discutere o con cui non sembra essere andato d’accordo.



Maurizio Costanzo, la rivelazione del conduttore su alcuni personaggi con cui ha litigato

Maurizio Costanzo come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che in questi giorni sia stato protagonista di una intervista. Nel corso di questa chiacchierata, il giornalista avrebbe così parlato di diversi personaggi del mondo dello spettacolo con cui purtroppo ha avuto modo di discutere. La sua carriera è iniziata tantissimi anni fa, quando aveva soltanto 18 anni. Ha comunque ricoperto un ruolo davvero molto importante soprattutto nel mondo del giornalismo. Ha anche portato avanti una lotta sferrata contro la mafia, grazie anche all’amicizia portata avanti con Giovanni Falcone. E’ stato anche vittima di un attentato nel 1993. “I nemici bisogna conservarseli per la vecchiaia, mi disse Enzo Biagi. Basilare. Il giorno che non ne avessi più sarebbe la fine. Così li ho conservati quasi tutti”. Queste le parole di Maurizio Costanzo.



La lite con Adriano Celentano, il giornalista svela alcuni dettagli

Si è parlato tanti anni fa di una lite avvenuta con Adriano Celentano. Nello specifico sembra che il Mollegiato sia rimasto molto male del fatto di essere stato definito un qualunquista da Maurizio Costanzo. Ad ogni modo, Adriano non è stato l’unico con cui Adriano ha discusso.

E su Pippo Baudo? “Col critico tv Aldo Grasso non ho mai chiuso i miei conti. Ne mai lo farò: se ne faccia una ragione. E con Nanni Moretti che si stupiva fossi un simbolo della lotta alla mafia. Di lui non me ne frega niente“. Queste ancora le parole di Maurizio Costanzo che avrebbe anche “litigato” con Pippo Baudo. “Per anni ci siamo stati cordialmente sulle scatole. Ma la vecchiaia aggiusta tutto. Anzi, oggi vorremmo fare insieme un programma: I videosauri. Io e lui su un divano a commentare la tv di oggi”.