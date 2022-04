Alessandro Greco al veleno su La Pupa e il Secchione Show: “In quel programma …”  

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei Famosi è iniziata da alcune settimane e tra coloro che avrebbero potuto far parte del reality show vi troviamo anche il noto conduttore Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci. Questo è stato di preciso quanto rivelato dal presentatore nel corso di una recente intervista rilasciata a TvBlog. Ma non solo, su Twitter il conduttore sembrerebbe aver commentato anche un altro reality Mediaset ovvero ‘La Pupa e il Secchione Show’ rivelando il suo pensiero sulla trasmissione.

Alessandro Greco ha rifiutato di partecipare all’Isola dei Famosi?

Attualmente in televisione alla guida del noto programma di Rai 2 Cook40 ecco che proprio Alessandro Greco ha di recente rivelato, nel corso di un’intervista rilasciata a TvBlog, di aver rifiutato l’invito a partecipare al famosissimo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ovvero L’Isola dei Famosi. Nello specifico il conduttore avrebbe rivelato di essere stato invitato a partecipare in coppia con la moglie Beatrice e di aver deciso insieme di declinare tale invito.

Le parole di Alessandro Greco sull’invito a partecipare all’Isola dei Famosi

“Recentemente, io e Beatrice siamo stati contattati per l’Isola dei Famosi, dove stanno partecipando tante coppie. Abbiamo ringraziato tantissimo per il pensiero, ma abbiamo già dato”. Nello specifico con tali parole il conduttore ha voluto ricordare la partecipazione , nel 2005, a La Talpa dove appunto ha partecipato insieme alla moglie. Il conduttore ha poi proseguito affermando “Siamo stati la prima coppia in un reality. È vero, abbiamo pagato dazio anche noi con il reality, anche se era all’interno di un accordo in esclusiva con Mediaset di 15 mesi. In quel programma mai ci siamo sentiti sviliti come persone, era un reality game. Per questo parlo, proprio perché l’esperienza del reality l’ho fatta. Spesso i reality vengono impostati per tirare fuori il peggio dalle persone”. Insomma, Alessandro Greco non ha avuto alcun timore nel rivelare i motivi che hanno spinto marito e moglie a rifiutare questa proposta lavorativa.

Il duro commento del conduttore su La Pupa e il Secchione Show

Alessandro Greco inoltre non ha nemmeno avuto il timore di esprimere il suo pensiero su un altro reality show in onda su Mediaset. Di quale stiamo parlando? De La Pupa e il Secchione Show in onda il martedì sera su Italia 1. A proposito del reality condotto da Barbara D’Urso si è espresso di recente su Twitter dopo aver visto una puntata. “Poi qualcuno ha il coraggio di sostenere che @_MissItalia svilisce le donne #LaPupaEilSecchioneShow”, questo il tweet del conduttore. Ma non solo, Alessandro Greco ha commentato il programma condotto dalla D’Urso affermando anche “Nei reality assistiamo allo svilimento delle persone in generale e delle donne in particolare. In quel programma la donna è rappresentata come una specie di bambola incapace di intendere e di volere”.