Alba Parietti innamorata, fotografata per le vie di Roma con …

Sembra essere un momento molto felice per la showgirl italiana Alba Parietti che oltre a continuare ad avere, da ormai molti anni, un grande successo nella sfera lavorativa ecco che sembrerebbe vivere un momento d’oro anche nel privato. La Parietti, infatti, di recente è stata fotografata in compagnia di un uomo misterioso con il quale non ha avuto timore di scambiarsi dei teneri baci alla luce del sole. Ma chi è il nuovo compagno della showgirl? Cosa si sa di lui?

Alba Parietti paparazzata con un uomo misterioso

Ha spento sessanta candeline lo scorso mese di luglio la bellissima Alba Parietti che finalmente sembra aver trovato l’amore. La nota showgirl, mamma dell’ex gieffino Francesco Oppini, è stata, infatti, fotografata per le vie di Roma in compagnia di un uomo misterioso. I due negli scatti in questione si mostrano felici e innamorati uno al fianco dell’altro e, alla luce del sole, si scambiano anche teneri baci ed effusioni lasciando intravedere tra loro ancora una grande passione.

Chi è il nuovo compagno di Alba Parietti?

Se la domanda che in questo momento vi state ponendo è “Chi è questo misterioso uomo al fianco di Alba Parietti?” ecco che fornire una risposta non è semplice. E questo perché dell’uomo si sa davvero poco. Nello specifico si conosce il nome, ovvero Fabio, e si sa che è un uomo con una carriera molto importante. Per il resto della sua identità al momento non si sa più nulla. I due, infatti, stando a quanto emerso, sembra proprio che stiano provando a vivere il loro amore lontano dai riflettori e soprattutto lontano dal gossip. Forse proprio perchè la storia è tanto importante e quindi il desiderio è di fare il possibile per proteggerla. Addirittura ad alcuni amici la Parietti sembrerebbe rispondere affermando che Fabio “E’ solo un amico”.

Gli uomini più importanti della vita della celebre showgirl

Tra gli uomini che hanno fatto parte della vita passata di Alba Parietti, è possibile menzionare l’ex marito Franco Oppini il cui matrimonio è durato dal 1981 al 1990 e dalla cui unione è nato nel 1982 Francesco Oppini. La Parietti ha poi avuto una relazione con Stefano Bonaga durata ben cinque anni terminata nel 1996 per un flirt con Christopher Lambert. Flirt che si è verificato anche molti anni dopo, e di preciso nel 2017, anche se per poco tempo. Nel 1999 Alba Parietti ha poi avuto una relazione breve con Jody Vender mentre dal 2001 al 2007 è stata sentimentalmente legata a Giuseppe Lanza di Scalea, principe palermitano. Più di recente, e di preciso dal 2010 al 2014 è stata invece legata a Cristiano De Andrè. Oggi nel suo cuore invece sembrerebbe esserci proprio il misterioso Fabio.