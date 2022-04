Amici 21, la ballerina Carola una furia contro Raimondo Todaro: “Mi sta usando perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amici è un talent show molto seguito dal pubblico di Canale 5 e proprio chi lo segue con costanza sa bene che all’interno della scuola nascono spesso polemiche e discussioni tra i professori ma anche tra alunni e insegnanti. Proprio nelle scorse ore a scagliarsi contro l’insegnante di danza Raimondo Todaro è stata la ballerina Carola. Ma esattamente, per quale motivo?

Nuovi guanti di sfida ad Amici

Si sta tanto discutendo nelle ultime ore di quanto successo di recente all’interno della scuola di Amici dove una delle allieve di danza, nello specifico Carola, si è duramente scagliata contro il professore Todaro utilizzando nei suoi confronti delle parole abbastanza dure. A scatenare questa grossa polemica è stato il nuovo guanto di sfida che vedrà sfidarsi proprio Carola e Serena. Todaro ha spiegato che tale guanto di sfida prevede una coreografia molto tecnica nel corso della quale le ballerine sfidanti dovranno dimostrare di avere una buona dinamicità, forza, elasticità e dovranno anche dimostrare di avere una buona capacità di interpretazione.

Le parole di Todaro che fanno infuriare Carola

Todaro ha poi proseguito affermando che l’obiettivo è quello di dimostrare che Serena è molto brava dato che, ha precisato, “La maestra Celentano sostiene che Serena non sarà mai una ballerina di alto livello, a differenza di Carola che ha tutto ciò che serve ad una ballerina ed è versatile e bravissima in tutto”. Todaro ha poi concluso “Sono proprio curioso di vedere sul palco tutta questa differenza abissale di cui tanto parla la maestra. Buon lavoro!”.

La dura replica della ballerina

Le parole espresse da Raimondo Todaro non sono piaciute alla ballerina Carola che non ha perso l’occasione per attaccare duramente l’insegnante. Carola, che ha scelto di accettare il guanto di sfida, ha rivelato che questa coreografia sicuramente metterà in risalto il talento di Serena proprio perchè “è modern con tanta tecnica modern”. A proposito del professore ha poi rivelato “E’ come se mi prendesse in giro. Ogni volta usa me per andare contro la maestra, questa è una cosa che mi dà fastidio”. Carola, molto infastidita per quanto accaduto ha poi proseguito “Da una parte c’è chi è sincero e dice le cose in faccia e dall’altra parte c’è chi prende per il c**o!. La maestra pure se risulta str***a, la sua verità la dice, invece di Raimondo purtroppo io non so cosa pensa di me, perché non l’ha mai detto, ha sempre ironizzato, ha sempre preso per il c**“.

L’intervento della maestra Alessandra Celentano

Dopo essersi scagliata duramente contro Raimondo Todaro ecco che Carola si è poi confidata con Serena rivelando di aver paura di fare brutta figura. Serena ha provato a tranquillizzarla e anche la maestra Celentano ad un certo punto ha scelto di intervenire per calmare la ragazza. “Tu hai solo un problema di testa. Hai delle paranoie che ti devi levare. Perché quando si balla esce il carattere”, queste le parole espresse dalla maestra Celentano che ha invitato la giovane allieva a godersi questa bellissima esperienza.