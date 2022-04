Aldo Montano insulta Alex Belli: “Attenzione che quello …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nonostante il reality sia finito ormai da diversi giorni, sembra proprio che tra i due ex gieffini non corra buon sangue. Stiamo parlando di Aldo Montano e Alex Belli. I due all’interno della casa più spiata d’Italia hanno avuto diversi scontri, alcuni di questi anche molto duri. In un’occasione pare che addirittura siano venuti quasi alle mani. Ebbene, sembrava che finito il reality i due fossero tornati ad avere un rapporto civile, ma in realtà non è proprio così. E’ ancora tensione tra i due e lo hanno dimostrato proprio in occasione della puntata de l‘Isola party. andata in onda ieri giovedì 14 aprile 2022, trasmessa su MediasetPlay. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due?



Alex Belli e Aldo Montano in collegamento con L’isola party

Alex Belli e Aldo Montano si sono ancora una volta scontrati e questa volta il dibattito piuttosto acceso e animato è avvenuto nel corso della puntata de L’Isola party andato in onda ieri, giovedì 14 aprile 2022. I due non sembra che si siano collegati contemporaneamente, visto che Alex che ha preso la parola per primo si trova attualmente a Santo Domingo insieme alla compagna Delia Duran. Poi, in un secondo momento si è collegato Aldo che pare abbia voluto ancora una volta pizzicare il suo ex compagno d’avventura. Ma per quale motivo?



Alex in collegamento si mette a fumare, inattesa la reazione dei conduttori e ospiti

Sembra che durante il collegamento, ad un certo punto l’attore si sia messo a fumare, lasciando senza parole i presenti in studio, compreso Ignazio Moser e Valentina Barbieri che sono i conduttori del programma. Avendo notato la reazione dei presenti in studio, Alex avrebbe detto “Lo sapete che io sono anticonvenzionale”, accendendosi poi una sigaretta. Ignazio e Valentina in qualche modo avrebbero riso davanti alla battuta di Alex.



Aldo Montano non perde occasione per punzecchiare Belli, ecco le sue parole

Ad ogni modo, dopo il collegamento di Alex è arrivato Aldo Montano che ha immediatamente lanciato una frecciatina al suo ex compagno d’avventura. “Attenzione che quello prende un aereo da Santo Domingo e va all’Isola”. Questo quanto detto dallo sportivo, facendo intendere che Alex tende sempre a primeggiare ed essere protagonista in molte situazioni, purchè ci siano le telecamere. Insomma, sembra che a distanza di mesi Aldo non abbia proprio cambiato idea su Alex. “Come l’ho visto? L’ho guardato con gli stessi occhi”, avrebbe aggiunto ancora Montano. Poi Moser avrebbe ricordato ad Aldo che la puntata in questione era dedicata agli sportivi e dunque è stato piuttosto inevitabile chiedersi cosa si facesse Alex. Anche in questo caso Montano avrebbe lanciato l’ennesima frecciatina “Così offendi la mia generazione”. Insomma, è stato un continuo punzecchiare Alex che al momento sembra non abbia risposto a queste provocazioni.