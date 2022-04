Sonia Bruganelli senza freni su Soleil Sorge: “Non posso dire …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli è stata l’opinionista del Grande fratello vip 6, il reality di Canale 5 che si è concluso soltanto da poche settimane e che sembra abbia riscosso un grandissimo successo. Ad ogni modo, trascorso un mese dalla fine di questa esperienza, sembra che la moglie di Paolo Bonolis sia tornata a parlarne e abbia espresso il suo punto di vista al riguardo. Inoltre, Sonia avrebbe anche parlato del suo rapporto con Soleil Sorge e del fatto che insieme abbiano comunque dei progetti. Ma cosa ha raccontato nel dettaglio Sonia?



Sonia Bruganelli torna a parlare della sua esperienza al Grande fratello vip 6

Una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello vip come opinionista, sembra che Sonia Bruganelli sia tornata un po’ a quello che è il suo lavoro principale, ovvero la produzione televisiva ma anche ai suoi libri. Si è concessa però in questi giorni una intervista alla trasmissione di RTL 102.5 di Francesco Fredella e Giovanni Antonacci ovvero “Trends&Celebrities”. La donna ha confessato di stare davvero in splendida forma e di sentirsi anche riposata relativamente visto che dopo aver terminato il lavoro al Grande Fratello vip durato parecchi mesi, è tornata al suo “lavoro vero”, così come ha definito la moglie di Paolo Bonolis.



Un momento davvero ricco di grandi progetti e tanto lavoro per la moglie di Paolo Bonolis

Lei Infatti è una nota produttrice ed è impegnata su ben tre programmi che vanno in onda contemporaneamente. In questi giorni sembra che stia anche progettando qualcosa di nuovo che dovrebbe arrivare a settembre. I tre programmi ai quali pare che Sonia abbia fatto riferimento sono Big show, che sta andando in onda proprio in questi giorni e condotto da Enrico Papi ed ancora La pupa e il secchione con al timone a Barbara d’Urso e il terzo starebbe ancora per nascere. “Ho una parte della produzione”. Questo ancora quanto aggiunto da Sonia. Ad ogni modo, parlando ancora del Grande Fratello sembra che gli sia stato chiesto se effettivamente è rimasta in contatto con qualcuno ma la risposta è stata no.



Collaborazione con Soleil Sorge?

Poi ha parlato anche di una possibile collaborazione professionale con Soleil Sorge, di cui pare che ne avesse parlato in qualche modo su Instagram. “Se ci sarà nel programma che sta per uscire? Questo non lo posso dire posso dire che per ora non l’ho intervistata perché non ha ancora scritto un libro, anche perché se scrivesse Sole un libro potrebbe davvero divertirci. Però ci rivedremo e per tempo vi faremo sapere tutto”. Questo quanto spiegato.

