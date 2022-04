Ilary Blasi durissima contro Roger Balduino: “Non hai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la messa in onda delle puntate del noto reality di Canale 5, ovvero L’Isola dei famosi. Ebbene, sembra che nelle ultime puntate andate in onda, sia accaduto praticamente di tutto. I naufraghi ormai sono entrati nel vivo delle dinamiche e sembra che in tanti abbiano già destato segni di cedimento. Proprio in queste ultime ore a finire al centro delle polemiche è stata Estefania Bernal. Il motivo? Pare che abbia infranto il regolamento, facendo ricadere poi la colpa su tutto il gruppo di naufraghi che ha ricevuto una penalizzazione molto importante. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.



L’isola dei famosi, Estefania Bernal finisce al centro della polemica

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra proprio che in queste ore la naufraga in questione sia finita al centro delle polemiche. Sostanzialmente è accaduto questo, ovvero che la naufraga, Estefania avrebbe infranto le regole del gioco e la produzione avrebbe preso un provvedimento disciplinare ai danni dell’intero gruppo. I naufraghi, sono stati privati per ben 24 ore del fuoco. Nella puntata de L’Isola dei famosi andata in onda ieri sera, giovedì 14 aprile 2022 inevitabilmente si è parlato di tutta questa situazione.



Ilary Blasi bacchetta Roger per il suo comportamento duro nei confronti della fidanzata Ilary Blasi ad un certo punto, avrebbe comunque sottolineato il fatto che Roger Balduino in questi giorni è stato parecchio duro nei confronti della sua fidanzata.“Sei stato molto duro nei suoi confronti…Non hai provato a difenderla nemmeno un po’…Proprio niente…”. Queste le parole di Ilary. A quel punto è intervenuta l’opinionista, dicendo che forse “si è spento il fuoco nella coppia…”. Dopo aver ricevuto il doppio attacco, il modello ha tentato di giustificarsi, spiegando di aver avuto quell’atteggiamento con la fidanzata perchè innervosito dal provvedimento disciplinare che ha colpito tutto il gruppo.



La giustificazione di Roger, poi le dichiarazioni di Estefania

“Ero troppo nervoso, però faccio notare che dopo le ho chiesto subito scusa…Ammetto però che mi ha dato fastidio il fatto che nel momento in cui chiedeva scusa poi rideva…”. Queste le parole di Roger che ha comunque chiesto scusa alla sua fidanzata, che ricordiamo ha conosciuto proprio in questo contesto. Poi ha preso la parola anche la naufraga, che pare si sia messa a ridere nel momento in cui è stato comunicato il provvedimento disciplinare, scatenando la rabbia dei suoi compagni.“Non mi veniva da piangere…Non posso far finta…Dovevo piangere? Ho chiesto scusa decine di volte…Che dovevo fare di più?”. Queste ancora le sue parole.