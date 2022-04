Fedez, i genitori postano alcune foto e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Le ultime settimane sono state davvero molto difficili per il noto rapper italiano Fedez ma anche per la sua splendida e grande famiglia. Ed ora che tutto sembra stia poco alla volta tornando alla normalità ecco che sia Fedez sia il resto della famiglia stanno cercando di fare il possibile per andare avanti e soprattutto per godere di alcuni momenti di relax e spensieratezza. E’ questo il caso dei genitori di Fedez che dopo le ultime settimane abbastanza dure hanno deciso di concedersi alcuni momenti di relax ad Abu Dhabi.

I genitori di Fedez in vacanza ad Abu Dhabi

Anna Maria Berrinzaghi e Franco Lucia, come molti già sapranno, sono proprio la madre e il padre del noto rapper conosciuto con lo pseudonimo Fedez ma il cui nome all’anagrafe è Federico Leonardo Lucia. Il marito di Chiara Ferragni alcune settimane fa ha annunciato ai suoi followers sui social, in lacrime, di aver scoperto di avere una brutta malattia senza però spiegare con esattezza a cosa stesse facendo riferimento. La malattia del noto artista è stata resa nota pochi giorni dopo quando lo stesso Fedez ha annunciato di aver scoperto di avere un raro tumore al pancreas. Proprio alcuni giorni dopo la scoperta della malattia il rapper è stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad un lungo e delicato intervento di rimozione del tumore. Per tutta la famiglia del giovane artista sono stati quindi momenti molto difficili e ora poco alla volta tutti stanno provando a tornare alla normalità, compresi i genitori del rapper che hanno deciso di concedersi una bella vacanza ad Abu Dhabi.

Le foto sui social incantano i followers

Dopo tanti anni di matrimonio e dopo le recenti preoccupazioni ecco che Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia hanno deciso di concedersi una seconda luna di miele proprio in quello che viene definito il vero paradiso degli Emirati Arabi ovvero Abu Dhabi. La coppia ha condiviso davvero moltissime fotografie della vacanza sui social, fotografie molto belle che hanno tanto incantato i followers. Immagini di bellissime spiagge e palme alle quali la mamma di Fedez ha aggiunto poche semplici parole ovvero “Sole, mare, caldo”.

Il rapporto tra Fedez e i genitori

Quello che lega Fedez ai suoi genitori è un rapporto davvero molto bello e speciale. Annamaria e Franco infatti sono sempre pronti a sostenere il proprio ragazzo, e proprio per stargli vicino ed aiutarlo la mamma negli anni si è anche offerta di curare i suoi interessi facendogli da manager. Papà Franco invece è spesso presente nelle storie Instagram di Federico ma anche in quelle di Chiara Ferragni. L’uomo infatti è molto presente nelle loro vite e in diverse occasioni si diverte a preparare per loro dei gustosi piatti.