Jeremias Rodriguez nella bufera: ”E’ all’isola solo perchè …”

Jeremias Rodriguez è uno dei naufraghi di questa edizione 2022 de L’Isola dei famosi e da quando il reality è iniziato, il fratello di Belen non ha fatto altro che essere protagonista di liti, discussioni e polemiche. In molti lo hanno accusato di essere particolarmente polemico ed anche aggressivo in alcune circostanze.

Jeremias Rodriguez spesso al centro delle polemiche

Recentemente ha avuto delle discussioni molto animate con Nicolas Vaporidis, ma anche con il fratello di Guendalina Tavassi, ovvero Edoardo. Quest’ultimo sembra aver raccontato qualcosa di molto intimo e personale a Jeremias, che poi quando si è presentata l’occasione ha dato ad Edoardo del mantenuto. “Gli ho svelato un segreto molto privato, che ho avuto un momento di difficoltà economica e ho chiesto aiuto a mia sorella, e lui invece l’ha detto davanti le telecamere dicendo che sono un uomo di 40 anni che si fa mantenere dalla sorella”. Nelle scorse ore, però, a parlare di Jeremias ed a lanciargli qualche frecciata al veleno sembra sia stata Francesca Giuliano, conosciuta per essere una dei protagonisti del programma Avanti un altro, con al timone Paolo Bonolis.

Le parole di Francesca Giuliano

Nello specifico la showgirl sembra abbia espresso il suo parere di Jeremias e lo ha fatto nella puntata del format #FreeIsola con la conduzione di Matteo Bortone su Instagram. “Da quale pulpito! Lui sta lì perchè è il fratello di Belen, senza stare a criticare per carità, però è vero. Tutta la famiglia va avanti grazie a Belen quindi”. Questo nello specifico quanto dichiarato dalla showgirl che ha così fatto ben capire quale fosse il suo pensiero su Jeremias. Ad ogni modo, Francesca non è stata la sola a parlare di lui, ma lo ha fatto anche Cristina Di Tella, una tiktoker ospite del programma #FreeIsola dei Radio Smeraldo che ha così criticato il naufrago.“Secondo me lui non se ne vuole andare, ha capito che è finita, che i suoi atteggiamenti non sono piaciuti”.

Anche Cristina Di Tella si esprime sul fatto di Belen

A risponderle sempre lei, Francesca Giuliano che ha aggiunto dell’altro “Brava, concordo. Forse Nicolas gli ha rubato un po’ lo scettro che pensava di avere lui“. La Tiktoker avrebbe poi aggiunto dell’altro “Fino adesso ha sempre detto agli altri le cose che dovevano essere dette a lui, tipo ad Edoardo tu campi con la sorella, ma tu fino a oggi con tutto il rispetto sei ancora chiamato il fratello di Belen, ti aveva detto una cosa in confidenza, perchè andarlo a dire in puntata, proprio di cattivo gusto”.