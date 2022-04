Mara Venier lascia tutti a bocca aperta: “Non so come …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova e imperdibile puntata di Domenica In andrà in onda nella giornata di oggi, domenica 17 aprile 2022. La conduttrice Mara Venier però si troverà a dover fare i conti con un particolare problema di salute che nelle scorse ore l’ha messa parecchio in difficoltà. A parlarne è stata proprio la conduttrice sui social, ma esattamente a cosa stiamo facendo riferimento? Facciamo un po’ di chiarezza.

Brutto risveglio per Mara Venier

Quella in onda proprio nella giornata di oggi, domenica 17 aprile 2022, sarà una puntata molto speciale di Domenica In in quanto si tratta proprio della puntata di Pasqua. Nelle scorse ore però la conduttrice si è trovata a dover fare i conti con una brutta realtà. Nello specifico a poche ore dalla messa in onda della puntata ecco che Mara Venier ha annunciato ai followers di aver avuto, nella mattina di ieri, un bruttissimo risveglio. La conduttrice si è svegliata completamente senza voce e proprio attraverso i social ha scelto di comunicarlo a tutti i suoi followers.

L’annuncio della conduttrice sui social: “Da questa mattina cortisone ecc..”

Mara Venier nella giornata di ieri, sabato 16 aprile 2022, ha annunciato ai followers di essersi svegliata senza voce. “Sono completamente senza voce. Da Questa mattina cortisone ecc… Speriamo che domani la voce torni altrimenti non so come farò a fare Domenica In”, queste nello specifico le parole espresse dalla nota conduttrice. La Venier è apparsa davvero tanto preoccupata per questo problema di salute, e nello specifico la preoccupazione della conduttrice è legata proprio al timore di non poter condurre, o di non poterlo fare bene come sempre, la puntata di Domenica In prevista proprio per oggi.

A rischio la puntata di Pasqua di Domenica In?

Condurre una trasmissione televisiva completamente senza voce può non essere semplice, se non addirittura impossibile. E’ per questo che molti telespettatori dopo l’annuncio fatto dalla conduttrice hanno iniziato a porsi delle domande. Nello specifico vi è stato ad esempio chi si è domandato se la puntata di Domenica In prevista per oggi sia a rischio oppure no. Ed ecco che la risposta a tale domanda è assolutamente no. Nonostante questo particolare problema di salute per la conduttrice ecco che la puntata di Pasqua di Domenica In non è a rischio. La celebre conduttrice ha subito iniziato tutte le cure necessarie per poter risolvere tale problema e riuscire quindi a condurre oggi Domenica In nel migliore dei modi.