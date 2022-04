Amici 21, Stash senza freni “Credo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua il serale di Amici di Maria De Filippi e man mano, puntata dopo puntata il cerchio si stringe e ci si avvicina sempre più a conoscere il vincitore di questa edizione del programma di Canale 5. Ebbene, nella giornata di ieri nella puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato il noto cantante Stash che quest’anno ad Amici ricopre il ruolo di giudice.

Stash ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Ad ogni modo, Stash conosce bene il programma, visto che è stato anche allievo della scuola più ambita d’Italia ed ha anche vinto il programma con il gruppo dei The kolors. Conosce bene quindi le dinamiche del talent e per questo conosce bene lo stato d’animo e le emozioni dei giovani allievi, così come quelli che sono i loro sogni e sa dare loro dei giusti consigli. Il gesto che ha fatto nel corso della scorsa puntata, sembra che sia stato molto importante ed anche significativo. Stash, che tra pochi mesi diventerà papà per la seconda volta, sembra che abbia dato la possibilità a Crytical, eliminato dalla puntata di poter aprire i suoi concerti.

Il gesto nei confronti di Crytical, poi parla dei suoi compagni d’avventura

“Penso che lui abbia tanto da dire, ha una penna molto interessante. Deve continuare a coltivare questa passione. Io mi sono sentito di fargli questo regalo”. Questo quanto dichiarato ancora da Stash. Nel corso della sua intervista nel salotto di Silvia Toffanin sembra proprio che Stash abbia tanto parlato della sua esperienza ad Amici e nello specifico oltre a parlare degli allievi sembra abbia espresso anche delle parole molto interessanti nei confronti dei suoi colleghi di giuria ovvero Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Pare che abbia con entrambi un grandissimo feeling.“Siamo fratelli“, questo quanto dichiarato ancora da Stash, parlando dei suoi compagni d’avventura.

Papà per la seconda volta, il desiderio del cantante

Poi, sul finire dell’intervista Stash ha parlato del fatto che tra pochi mesi diventerà papà per la seconda volta dicendo di sperare che sia una femminuccia.“Ancora non sappiamo se sarà maschio o femmina ma io spero una femminuccia”. Poi il cantante ha aggiunto anche che al momento le nozze con la compagna Giulia non sono nei programmi.