Fedez a Belen: “Perchè Corona mi odia?” e Fabrizio Corona gli risponde “Io non …”

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez, ovvero la nota showgirl argentina è stata ospite nella puntata di Muschio Selvaggio. Ebbene, sembra proprio che il noto rapper milanese, Fedez che è alla conduzione del programma, abbia fatto diverse domande a Belen, tra cui una su Fabrizio Corona. Il noto rapper avrebbe chiesto a Belen perchè l’ex re dei paparazzi ce l’abbia con lui, visto che non perde occasione per criticarlo ed attaccarlo. Ovviamente non è tardata ad arrivare la replica deil’ex re dei paparazzi. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.



Fedez ospita Belen a Muschio Selvaggio e chiede il perchè Fabrizio Corona lo odia così tanto

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Fedez abbia ospitato a Muschio Selvaggio la showgirl argentina Belen Rodriguez. Ad un certo punto, il rapper milanese avrebbe chiesto a Belen se sapesse il motivo per cui Fabrizio Corona è così tanto ossessionato da lui, tanto da accusarlo o comunque attaccarlo molto spesso. “Corona mi odia, è ossessionato da me“, ha dichiarato Fedez.



La risposta di Belen non è tardata ad arrivare

“Non penso che ti odi. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? E’ invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa. Lui non sta proprio apposto ma gli voglio bene con tutti i suoi difetti ma ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato“. Questa la risposta di Belen. Ovviamente Fabrizio non poteva stare a guardare ed ha espresso il suo punto di vista, rispondendo alle parole di Fedez e lo ha fatto attraverso Instagram.



Fabrizio Corona su Instagram risponde a Fedez

“Partiamo dal presupposto che non ce l’ho con nessuno. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal “bolla”. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno. È chi butta via il proprio talento che mi fa inca***re, quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui MIEI social. Sui quali vedo che sei ben informato! Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare… Un abbraccio e rimettiti in forma!”. Questa la risposta di Fabrizio che non ha perso occasione nel sferrare l’ennesimo attacco. Un pò di tempo fa Fedez e la moglie sembra abbiano denunciato proprio l’ex re dei paparazzi per diffamazione, visto che quest’ultimo li aveva definiti “ebeti”. Così, nelle scorse ore, Fabrizio avrebbe ancora lanciato un messaggio al rapper milanese dicendo “A processo te lo spiego, meglio non vedo l’ora di conoscere la Ferry”.