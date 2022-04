Amici, la maestra Celentano contro Dario “Non sei un adone fisicamente” e lui le risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano è una delle insegnanti più conosciute e allo stesso tempo discusse della scuola di Amici. E proprio nelle ultime ore l’insegnante è finita al centro di una grossa polemica per le parole espresse nei confronti di uno degli allievi del talent, e di preciso nei confronti del ballerino Dario Schirone. Ma esattamente, quali sono state le parole espresse dalla maestra? Facciamo un po’ di chiarezza.

Alessandra Celentano al centro della polemica

Chi conosce e segue da molto tempo Amici, ovvero il noto talent show di Canale 5, sa bene che la maestra Celentano non ha mai il timore di esprimere il proprio pensiero. E molto spesso non ha nemmeno il timore di farlo in modo piuttosto duro. L’insegnante è considerata dagli allievi, ma anche dai telespettatori, abbastanza dura e severa su vari aspetti. E nello specifico sia per quanto riguarda la tecnica classica ma anche per quello che invece deve essere, secondo la maestra, l’aspetto fisico del ballerino. E proprio a proposito dell’aspetto del ballerino Dario Schirone la mastra si è espressa utilizzando delle parole che stanno facendo molto discutere.

Le parole della maestra di danza sul ballerino Dario Schirone

Per Alessandra Celentano oltre che le caratteristiche tecniche è importante che un buon ballerino abbia anche uno specifico aspetto. Nello specifico secondo l’insegnante i ballerini devono rispettare un determinato canone estetico e per fare ciò devono quindi lavorare sul proprio aspetto in modo costante. Ed è proprio in riferimento all’aspetto fisico del ballerino appartenente alla squadra di Veronica Peparini che Alessandra Celentano si è recentemente espressa in maniera negativa affermando che il giovane in realtà, sempre secondo il suo pensiero, non sembrerebbe avere un fisico da ballerino definendolo allo stesso tempo anche “sempre più spocchioso” durante il serale. Ma non solo, la maestra Celentano ha commentato il guanto di sfida che vedrà sfidarsi Dario e Michele Esposito affermando “Potresti imparare tanto e non hai fatto nessun progresso. E di certo non se un adone fisicamente, probabilmente lavori male… Sii umile, pregio che non hai, fatti aiutare, perchè ne hai bisogno”.

La risposta di Dario alle parole della maestra Celentano

Dario di fronte alle parole espresse dalla maestra Celentano non è però rimasto in silenzio, anzi al contrario ha deciso di rispondere in modo abbastanza duro. “Se difendere il mio pensiero e il mio essere ballerino significa essere spocchioso, forse c’è un concetto sbagliato sull’umiltà… Io e Michele siamo due mondi opposti e io lo faccio il guanto, ma di certo non meglio di Michele”, queste le parole espresse dal ballerino.