Amici, Anna Pettinelli nella bufera, dopo le sue affermazioni, Luigi esplode “Che caduta di stile”

Le discussioni ad Amici, celebre talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non sembrano destinate a terminare. Giorno dopo giorno è infatti possibile assistere sempre a nuovi scontri, e nello specifico nelle ultime ore a finire al centro di una grossa polemica è stata l’insegnante Anna Pettinelli. Ma esattamente per quale motivo?

Anna Pettinelli contro i giudici di Amici?

Anna Pettinelli è una delle insegnanti della scuola di Amici finita nelle ultime ore al centro della polemica per le parole espresse nei confronti dei tre giudici della scuola di Canale 5 ovvero Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Ma esattamente, per quale motivo? Già alcune puntate fa la celebre insegnante della scuola si era espressa lanciando alcune frecciatine proprio nei confronti della giuria. E nello specifico questo è accaduto quando i giudici hanno scelto di non dare il proprio punto a Crytical. Nelle ultime ore però proprio Anna Pettinelli ha deciso di lanciare un guanto di sfida contro uno degli allievi di Rudy Zerbi ovvero Luigi. E nel lanciare tale guanto di sfida ha pensato bene di coinvolgere, come affermato poc’anzi, proprio la giuria. “Finora Luigi è stato incensato dalla giuria, punto dopo punto. Messo su un piedistallo, intoccabile”, queste di preciso le sue parole.

La reazione di Luigi alle parole di Anna Pettinelli

Le parole espresse dall’insegnante Anna Pettinelli hanno molto infastidito l’allievo di Rudy Zerbi che proprio in riferimento a quanto detto dall’insegnante ha nello specifico affermato “Sta andando anche contro la giuria stessa. A me sembra una caduta di stile”. Il guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli vedrà quindi coinvolti Albe e Luigi uno contro l’altro e ciò che si vuole mettere alla prova è proprio la loro creatività. Nello specifico i due giovani artisti e allievi della scuola dovranno esibirsi con la cover del brano dei Nomadi intitolato ‘Io Vagabondo’ e dovranno scrivere un nuovo arrangiamento. E sempre a proposito dell’allievo di Rudy Zerbi ecco che Anna Pettinelli si è espressa affermando “Finora solo cover e inediti, mera interpretazione. Ma la creatività? Zero. Tutti hanno paura di sfidarlo ma noi no. Albe no”.

Anna Pettinelli sul guanto di sfida: “E’ il momento della resa dei conti”

L’insegnante Anna Pettinelli ha deciso di giustificare la scelta legata al guanto di sfida lanciato contro l’allievo di Rudy Zerbi semplicemente affermando “E’ il momento della resa dei conti”. Secondo l’insegnante quindi Albe può avere la possibilità di vincere contro Luigi ma, a tal proposito ha poi voluto precisare “Sempre che si sappia riconoscere il valore del coraggio”. Le sue parole sono sembrate a molti una nuova e chiara frecciatina rivolta ai giudici. Sarà davvero così?