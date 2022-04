Soleil e Belen, lanciata la bomba “Negli studi Mediaset l’aria era era gelida”

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge, grande protagonista della sesta edizione del GF Vip e attualmente giudice del programma di Italia 1 ‘La Pupa e il Secchione Show’ è stata ospite de Le Iene ovvero il celebre programma Mediaset condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Proprio le due ex cognate hanno dimostrato di essere abbastanza distanti tra loro, e ad esprimersi sulle due donne è stato anche il noto settimanale Chi.

Soleil Sorge ospite del programma di Italia 1 Le Iene

E’ andato in onda su Italia 1, alcuni giorni fa, lo scherzo organizzato da Le Iene e con protagonista l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip 6 Soleil Sorge. L’ex gieffina è stata poi ospite della trasmissione e proprio durante questa sua ospitata i telespettatori hanno avuto modo di notare uno strano comportamento sia della Sorge sia della Rodriguez. Le due donne si sono conosciute diverso tempo fa e oltre ad essere ex cognate hanno anche avuto un fidanzato in comune. Soleil ha infatti avuto una storia d’amore con il fratello di Belen ovvero Jeremias Rodriguez conosciuto all’Isola dei Famosi. Ed inoltre sia Soleil sia Belen sono state fidanzate con il giovane imprenditore Gianmaria Antinolfi, anche lui grande protagonista della sesta edizione del GF Vip.

Freddezza e distanza tra Belen e Soleil anche dietro le quinte?

Il comportamento tenuto da Soleil e Belen ha molto insospettito i telespettatori che hanno notato tra le due donne una particolare freddezza, dimostrando anche di non avere molta armonia. Infatti durante l’intera registrazione della puntata sono apparse distanti tra loro, e il loro comportamento non ha per nulla deluso i telespettatori che si aspettavano proprio tutto questo. Il settimanale Chi si è espresso sulla questione affermando che probabilmente anche dietro le quinte il comportamento tenuto dalle due donne è stato lo stesso. E quindi anche lontane dalle telecamere Soleil e Belen sembrerebbero aver mantenuto una certa distanza.

Le parole di Chi su Belen e Soleil: “L’aria negli studi Mediaset era gelida”

“Retroscena della puntata de Le Iene con ospite Soleil Sorge Stasi. La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez, si è notata in studio fin da subito, dalle prime battute. Le due donne inoltre hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il risultato di questo mix? L’aria negli studi Mediaset era gelida”. Queste nello specifico le parole scritte dal settimanale Chi, ma sarà davvero così oppure no?