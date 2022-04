Amici, Albe parole inaspettate per la De Filippi: “Tu sei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto La Malfa, noto a tutti semplicemente come Albe, è uno degli allievi della scuola di Amici e nello specifico uno degli allievi dell’insegnante Anna Pettinelli. Il ragazzo è apparso in diverse occasioni davvero molto chiuso e riservato, motivo per il quale la lettera recentemente scritta per i compagni d’avventura e per la conduttrice Maria De Filippi ha stupito un po’ tutti. Ma esattamente, quali sono state le parole scritte dal giovane cantante? Facciamo un po’ di chiarezza.

La lettera scritta da Albe e le bellissime parole per Maria De Filippi

Presente da sempre all’interno della scuola di Amici ecco che Albe, il cui vero nome è Alberto La Malfa, è sempre apparso a tutti come una persona chiusa che fa quindi fatica ad esporre le sue emozioni. Ma Albe è anche un bravissimo cantante apprezzato dai telespettatori. Il giovane artista nel corso della giornata di ieri ha deciso di leggere ai compagni una lettera scritta per loro e per la conduttrice Maria De Filippi. Nello specifico ecco che a proposito della conduttrice il giovane cantante si è espresso affermando “Più che come artista mi hai modellato come persona e sei riuscita a tirare fuori l’Alberto che Albe voleva tenere nascosto. Ti porterò nel cuore come solo tu sei stata capace di entrarmi. Hai un bellissimo potere, quello di saper capire. E trasmetti una fiducia tale che traspare fin da subito”.

Le belle parole del cantante per i compagni di scuola

La lettera scritta da Albe ha emozionato veramente tutti, soprattutto perchè nessuno si aspettava che il giovane artista potesse fare qualcosa del genere proprio perchè caratterialmente molto chiuso. Le parole scritte dal giovane hanno commosso molti ragazzi, e nello specifico Albe ha voluto cogliere l’occasione per ringraziare Alex per averlo aiutato a diventare un uomo migliore e nello specifico per averlo aiutato a diventare più coerente e soprattutto più coraggioso nell’esternare i propri pensieri. Belle parole sono state anche quelle espresse nei confronti di Nunzio al quale ha chiesto di rimanere sempre lo stesso sottolineando che per lui le sue risate sono davvero tanto importanti e preziose. In ultimo ecco che le parole più belle sono state quelle espresse per la ballerina Serena definita da Albe “una grande donna“.

Il commento di LDA su Albe

Alcuni dei compagni hanno colto l’occasione per commentare le parole espresse da Albe. Tra questi ad esempio Sissi che ha definito il giovane cantante uno dei più buoni ragazzi mai conosciuti. Invece LDA a proposito del compagno e amico ha dichiarato “Ti ho sempre detto che hai un mondo dentro. Non so quanto tempo ti sono stato dietro su questa cosa. Quindi vederti oggi che parli con tutti noi è proprio bello”.