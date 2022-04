Isola dei famosi, Gustavo Rodriguez torna a casa e Ilary e Luxuria lo prendono in giro …

0 SHARES Condividi Tweet

Continuiamo a parlare dell‘Isola dei famosi e nello specifico dell’ultima puntata che è andata in onda ieri sera, venerdì 22 aprile 2022. Pare che a sorpresa sia stato eliminato Gustavo Rodriguez, dopo l’uscita di Jeremias nei giorni scorsi che dopo aver perso al televoto aveva deciso di lasciare l’Isola e tornare a casa dai suoi affetti. Ad ogni modo, sembra che l’uscita dal gioco di Gustavo sia stata in qualche modo singolare e dallo studio in molti sembra che lo abbiano “sbeffeggiato”. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto in puntata.



Isola dei famosi 2022, dopo Jeremias adesso a lasciare il reality è stato il padre Gustavo

Fine dei giochi per Jeremias nei giorni scorsi e ieri sera per Gustavo Rodriguez. Ufficialmente padre e figlio sono fuori dall’Isola dei famosi. La loro permanenza sull’Isola sin dall’inizio sembra che sia stata piuttosto turbolenta. I due hanno avuto infatti diverse liti con gli altri naufraghi ed in particolar modo Jeremias ha avuto da ridire quasi su tutto e su tutti. Il televoto però per loro è stato piuttosto determinante visto che prima l’uno e poi l’altro sono stati eliminati. Questo vuol dire solo una cosa, ovvero che anche il pubblico non ha tanto gradito il loro percorso all’interno dell’Isola.



Gustavo vuole lasciare l’Isola, il televoto lo elimina

In realtà a non aver apprezzato il percorso di padre e figlio sull’Isola sono stati anche Vladimir Luxuria e Ilary Blasi e di questo sembra che non ne abbiano fatto proprio mistero. Sembra che nel momento in cui è stato fatto il nome di Gustavo, come eliminato della serata, dallo studio si sono sentite delle spernacchiate generali che hanno lasciato tutti completamente senza parole. E’ stato sicuramente un errore della regia che ha mandato in onda un qualcosa che forse era meglio non andasse. Ad ogni modo, sembra che poco prima che venisse svelato il nome dell’eliminato, lo stesso Gustavo pare avesse fatto ben intendere di voler essere lui l’eliminato della serata per poter riabbracciare così i suoi familiari.“ Per favore, voglio tornare, chiedo al pubblico di farmi tornare”, questo quanto dichiarato dall’argentino.



Dallo studio “felici” dell’eliminazione del padre di Belen

“Non ti preoccupare, sta sereno“, avrebbe aggiunto ancora Luxuria. A quel punto anche Ilary avrebbe fatto una battuta piuttosto pungente e velenosa. “Va bene, io faccio partire gli ultimi trenta secondi di televoto e poi faccio partire pure te”. Sembra che a quel punto Luxuria avrebbe aggiunto dell’altro “Io sono sempre per la ricomposizione familiare e quindi spero che Gustavo torni in Italia a ritrovare suo figlio Jeremias e tutto il resto della famiglia”. Insomma, sembra che l’opinionista e la conduttrice fossero ben felici nel caso in cui Gustavo dovesse essere l’eliminato. Dopo l’esito del televoto, il padre di Belen avrebbe detto “Ho capito che dall’altra parte dell’Isola hanno paura di me e Clemente, grazie mille al pubblico. Lo ringrazio tantissimo”. A quelle parole, sembra che Vladimir poi abbia aggiunto “Il pubblico lo ringraziamo noi, grazie pubblico”.

