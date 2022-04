Paolo Bonolis senza freni su Will Smith: “Io credo che lui abbia …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai diverse settimane che non si fa altro che parlare di quanto accaduto durante la notte degli Oscar 2022 quando il celebre attore Will Smith si è scagliato contro Chris Rock. In tanti hanno commentato la vicenda, e di recente a farlo è stato anche il noto conduttore italiano Paolo Bonolis. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Paolo Bonolis commenta quanto accaduto a Will Smith

Tutti conoscono e amano Paolo Bonolis, considerato uno dei conduttori italiani più conosciuti e allo stesso tempo amati sia per la sua bravura e simpatia ma anche per la schiettezza con cui è solito esprimere i suoi pensieri. Proprio di recente il noto conduttore è stato intervistato dal programma radiofonico La Suite 102.5 e quindi il programma in onda su Rtl 102.5. Diversi gli argomenti affrontati, e tra questi anche la questione relativa a quanto accaduto a Will Smith durante la notte degli Oscar 2022. Il conduttore e il famosissimo attore americano si sono conosciuti nel 2005 quando Bonolis era il conduttore del Festival di Sanremo mentre invece Will Smith è stato uno degli ospiti speciali. In quell’occasione hanno molto divertito i telespettatori ed ecco che a distanza di qualche anno proprio Bonolis si è trovato a commentare quanto fatto dall’attore non perdendo l’occasione di difenderlo.

Will Smith al centro di polemiche e discussioni per aver dato un pugno a Chris Rock

Quanto accaduto nel corso della notte degli Oscar 2022 ha spiazzato moltissime persone. Nessuno si aspettava infatti che Will Smith proprio nel bel mezzo della cerimonia potesse ad un certo punto alzarsi dal suo posto per salire sul palco e colpire il comico Chris Rock. Ma è successo, e da diverse settimane ormai non si fa altro che parlarne. Lo stesso Will Smith ha chiesto scusa ma nonostante ciò il suo gesto gli è costato molto caro.

Le parole di Paolo Bonolis su Will Smith: “Credo che abbia voluto…”

Nel corso dell’intervista rilasciata al noto programma radiofonico sopracitato ecco che proprio Paolo Bonolis si è espresso sul pugno dato da Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar 2022. Un gesto che nessuno si aspettava e che ha lasciato tutti davvero senza parole. Ed ecco che proprio Paolo Bonolis a tal proposito ha rivelato “Il ceffone che Will Smith ha dato agli Oscar? Credo che abbia voluto gestire il rapporto con la moglie, più che prendersela con il conduttore”.