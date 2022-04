Isola, il segreto di Jeremias Rodriguez fa discutere: “Ho fatto cose brutte …”

0 SHARES Condividi Tweet

Jeremias Rodriguez ha da poco lasciato l’Honduras ma nonostante questo continua a trovarsi ancora al centro dell’attenzione mediatica. Nello specifico si sta tanto parlando di un particolare segreto che riguarderebbe Jeremias e che sembrerebbe essere stato confidato ad Antonio Zequila dal padre del giovane ovvero Gustavo Rodriguez. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Ad intervenire sulla questione nelle ultime ore è stato Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo Tv.

Il settimanale Nuovo torna a parlare del segreto che riguarderebbe Jeremias Rodriguez

In diverse occasioni Jeremias Rodriguez e alcuni componenti della sua famiglia hanno parlato di un particolare segreto che riguarderebbe il giovane argentino. Qualcosa di cui però non si è mai discusso apertamente, e forse mai sarà possibile farlo dato che essendosi ritirato dal reality Jeremias non potrà nemmeno essere ospite in studio. Il segreto in questione sta però destando particolare curiosità, e proprio il giornalista Riccardo Signoretti sembrerebbe essere tornato a parlarne nelle ultime ore sul settimanale Nuovo Tv. In passato proprio Jeremias, quando ha partecipato all’edizione del GF Vip condotta da Ilary Blasi, ha rivelato di avere un passato molto particolare sottolineando di non poterne parlare proprio per l’importanza della sorella nel mondo della tv. “Quando ho iniziato a stare male mi sono rinchiuso, non volevo parlare con nessuno. Spaccavo tutto, la casa, i vetri. Ho ricordi brutti, ho fatto cose brutte, del male a qualcuno”, queste erano state di preciso le parole espresse dal giovane fratello di Belen e Cecilia.

Il segreto di Jeremias fa discutere

Anche Cecilia nel corso della sua permanenza all’interno della casa del GF Vip ha parlato del fratello Jeremias rivelando che proprio quest’ultimo in Argentina ha fatto “un casino”. E ancora “Lui è un buono ha soltanto passato un periodo molto duro questa è la verità“, queste le parole espresse dalla più piccola delle sorelle Rodriguez.

Jeremias torna in Italia tra le braccia della fidanzata Deborah Togni

Jeremias Rodriguez è da poco tornato in Italia, dall’Honduras, e ha quindi avuto la possibilità di poter tornare finalmente tra le braccia della fidanzata Deborah Togni della quale ha più volte dichiarato di essere molto innamorato. E proprio la ragazza nelle scorse ore ha reso pubblico sui social un messaggio ricevuto dal fidanzato mentre si trovava in Honduras. “Darò valore ad ogni cosa. Amore sei la cosa più importante della mia vita. Voglio tornare a casa”. Parole molto belle scritte da un ragazzo tanto innamorato.