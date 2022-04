Alex Belli svela i motivi della fine della storia tra Lulù e Manuel e Lulù reagisce malissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Se fino a pochi giorni fa il rapporto tra Alex Belli e Lulù Selassié sembrava essere ottimo ecco che nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiata. Nello specifico alla giovane Principessa non sembrerebbero essere piaciute le parole espresse dal noto attore nel corso dell’intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque. Alex Belli infatti è stato ospite della D’Urso nel pomeriggio di giovedì 28 aprile , e proprio durante l’intervista ha parlato della fine della relazione tra Manuel e Lulù rivelando alcuni dettagli fino ad allora sconosciuti. La reazione di Lulù non si è fatta attendere, ma esattamente cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le parole di Alex Belli sulla fine della storia d’amore tra Manuel e Lulù

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono incontrati ed innamorati all’interno della casa del GF Vip. Purtroppo però lontano dalle telecamere la loro storia d’amore non è durata molto tempo ed infatti alcuni giorni fa proprio il giovane nuotatore ha annunciato la fine della loro storia d’amore. In molti hanno commentato la notizia, tra questi anche il noto attore Alex Belli che nel corso di un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso nel programma Pomeriggio 5 lo scorso giovedì 28 aprile ha rivelato che in realtà il motivo legato alla fine della loro storia non ha nulla a che vedere con la famiglia di Manuel. “Si sono lasciati perché c’erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano”, queste le parole espresse da Alex Belli che non sembrerebbero essere piaciuti a Lulù e alla sorella Jessica.

La reazione di Lulù Selassié alle parole espresse da Alex Belli

Quanto detto da Alex Belli non è proprio piaciuto a Lulù che nelle scorse ore ha reagito eliminando dal proprio account Instagram alcune storie e post che facevano riferimento allo shooting fotografico realizzato presso la AXB Factory. Nelle immagini in questione Alex Belli e le Principesse Selassié si mostravano felici e spensierati ma le parole espresse dal noto attore sembrerebbero aver turbato tale allegria e spensieratezza.

Il like Social di Jessica Selassié fa discutere

Oltre che Lulù Selassiè anche la sorella Jessica si è in qualche modo espressa, anche se non direttamente, su quanto accaduto. La vincitrice del GF vip 6 ha messo mi piace al commento di un utente che sui social ha scritto “Lulù ha tolto il post con le foto di AB per me a conferma che lui ha detto stron*ate e punto”.