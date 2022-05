Amici, Nunzio eliminato a sorpresa e Maria De Filippi per la prima volta …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, proprio ieri sabato 30 aprile 2022. La puntata è stata particolarmente ricca di colpi di scena. Come sempre un allievo ha abbandonato la scuola e ieri è toccato a Nunzio Stancampiano, il quale nonostante abbia superato tre ballottaggi, al quarto purtroppo ha avuto la peggio. Sembra infatti che i giudici del Serale, chiamati a giudicare abbiano scelto Albe e così Nunzio è stato eliminato. Tutti sono rimasti piuttosto male dall’eliminazione del giovane e così alla fine anche Maria De Filippi sembra si sia lasciata andare ad un saluto piuttosto tenero e commovente.



Amici, eliminato a sorpresa Nunzio Stancampiano

Ebbene, come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che nel corso della puntata di ieri, sabato 30 aprile 2022, a lasciare la scuola sia stato Nunzio Stancampiano. Quest’ultimo sembra fosse entrato nel cuore di tanti all’interno del programma, a cominciare dai suoi compagni a finire alla stessa Maria De Filippi. Quest’ultima, che conoscendola non si lascia mai andare a sentimentalismi, sembra aver salutato il giovane allievo della scuola.



Maria De Filippi saluta l’allievo della scuola in modo tenero e affettuoso

“Mancherai a tutti qua”. Pare che però effettivamente Nunzio sia riuscito in questi mesi a farsi voler bene. Anche Nunzio dal canto suo però sembra abbia voluto ringraziare Maria definendola “mamma” e pare che abbia raccontato anche come in alcuni casi la conduttrice lo abbia sostenuto proprio come solo una mamma può fare. Nunzio ha anche ringraziato tutti i suoi compagni ed in particolar modo sembra abbia spesso delle bellissime parole per Sissi, con la quale ha costruito un bellissimo rapporto. Ad un certo punto, Maria sembra abbia chiesto a Nunzio se volesse dire qualcosa sulla Celentano.



Le parole di Nunzio sulla Celentano, il retroscena inedito svelato da Todaro

“Oltre ad essere una bellissima donna è una grande maestra. Ha avuto il merito di mettere Nunzio in competizione con se stesso. Se ho superato la Celentano posso superare tutto nella vita”. Queste le parole di Nunzio che ha sorpreso davvero tutti quanti. Anche Todaro sembra sia rimasto piuttosto male dall’eliminazione di Nunzio dalla scuola. E’ stato in questa occasione che Todaro ha raccontato un retroscena su Nunzio.“ Aveva 10 anni quando partivamo all’estero e dormiva a letto con me”. I due si conoscono da tanto tempo, poi pare che si fossero persi di vista e rincontrati dopo tanti anni, grazie ad Amici.

…