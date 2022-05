Verissimo, Emma Muscat parla di Amici e Silvia Toffanin fa una gaffe incredibile …

0 SHARES Condividi Tweet

Così come ogni fine settimana ecco che anche nella giornata di ieri, sabato 30 aprile 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Tra i vari ospiti in studio anche la bellissima e giovanissima cantante Emma Muscat che ha colto l’occasione per parlare della sua esperienza ad Amici. Ed è stato proprio poco dopo tale racconto che la conduttrice Silvia Toffanin si è resa protagonista di una gaffe. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Emma Muscat ospite di Verissimo

Manca sempre meno all’inizio dell’Eurovision Song Contest dove la giovanissima artista Emma Muscat, nota al pubblico per aver partecipato ad Amici 17, parteciperà in rappresentanza di Malta ovvero il suo paese. E proprio la cantante, intervistata da Silvia Toffanin, ha rivelato di essere molto contenta di partecipare a questa edizione del noto festival musicale internazionale in quanto si svolgerà in Italia. Il Paese che le ha permesso di realizzare il grande sogno di diventare una cantante e che per lei rappresenta la sua seconda casa. A tal proposito Emma Muscat ha voluto precisare di essere davvero molto grata all’Italia e alla conduttrice Maria De Filippi che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico.

La gaffe di Silvia Toffanin durante l’intervista ad Emma Muscat

Emma Muscat a proposito della sua esperienza ad Amici 17, edizione vinta da un bravissimo artista oggi molto affermato ovvero Irama, ha rivelato di aver vissuto dei bellissimi momenti che porterà sempre nel cuore. L’esperienza ad Amici è stata per Emma molto importante in quanto le ha permesso di crescere molto come cantante e come persona . Ma non solo, le ha permesso anche di imparare a comunicare con il pubblico. Emma a tal proposito ha rivelato “Io non parlavo italiano, ho imparato tutto da sola anche grazie agli amici che avevo nel programma”. Poco dopo Silvia Toffanin si è resa protagonista di una gaffe di cui si sta tanto parlando. La conduttrice rivolgendosi alla cantante ha affermato “Parli benissimo italiano, lo hai imparato da bambina?”. Una domanda questa che avrà sicuramente colto di sorpresa Emma che da poco aveva appunto spiegato di aver imparato la lingua ad Amici. L’artista ha infatti replicato “No, l’ho imparato ad Amici. Quando sono entrata non parlavo una parola”.

Il grande amore per il fidanzato Kurt

Dopo la fine della storia d’amore con Biondo, conosciuto proprio ad Amici, il cuore di Emma è tornato a battere per Kurt. Il ragazzo è anche lui di Malta e stando a quanto rivelato dall’artista sono molto innamorati e complici. “Lui è stato la luce in un momento difficile della mia vita. Parlo dell’amore: ero stata lasciata due volte. Avevo il cuore a pezzi, poi è venuto lui ed è stata una luce in un momento in cui stavo veramente male. Adesso non potrei essere più felice di così, è stato un dono”, queste le parole espresse da Emma.