Amici, tensione alle stelle tra la Celentano e Nunzio, il ballerino fuori di sè

La settima puntata del serale di Amici è andata in onda nella giornata di ieri, sabato 30 aprile 2022. E così come accaduto nel corso delle puntate precedenti ecco che non sono mancati i momenti di nervosismo tra insegnanti e allievi. Nello specifico a discutere ancora una volta sono stati gli insegnanti Celentano e Todaro e l’allievo di danza latino americana Nunzio. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Discussione ad Amici tra la maestra Celentano e il ballerino Nunzio

Manca sempre meno alla semifinale e alla finale di Amici21 e di conseguenza tende a crescere sempre di più anche la tensione. Infatti proprio in occasione della puntata andata in onda ieri non sono mancate le discussioni e i momenti di nervosismo tra gli insegnanti e tra insegnanti e allievi. La puntata in questione ha avuto inizio con la sfida tra la squadra Zerbi-Celentano, possessori del boccino, e la squadra CuccaTodo. Nella prima manche a sfidarsi sono stati i ballerini Luigi e Nunzio, ed è stato proprio in seguito a tale sfida che la Celentano ha espresso ancora una volta il suo pensiero su Nunzio facendo molto arrabbiare il giovane ballerino. Secondo la Celentano, Nunzio è sempre lo stesso e messo vicino ai ballerini professionisti, secondo l’insegnante di danza classica, l’allievo fa fatica ad emergere. Anzi addirittura secondo l’insegnante scompare.

La risposta di Nunzio alle parole della maestra Celentano

E’ stato a questo punto che Maria De Filippi ha chiesto al ballerino di commentare quanto affermato dalla maestra. “Dice sempre la stessa cosa perché solo su quella si può attaccare. Ci possono essere cinquanta persone dietro ma il protagonista sono io”, queste le parole espresse da Nunzio. Poco prima dell’esibizione il maestro Todaro, ovvero l’insegnante di Nunzio, aveva commentato l’esibizione lasciando intendere che in questa occasione il suo allievo avrebbe fatto qualcosa di nuovo e diverso. Secondo la maestra di danza classica però non vi è stato nulla di nuovo e anzi ha rivelato “La cosa più diversa che ho visto è la camicia rossa trasparente“. Ma non solo, la maestra di danza classica ha poi aggiunto “Mi fa ridere che l’hanno dovuto mettere al centro per farlo notare tra 12 ballerini”.

Il commento della giuria di Amici

A decidere chi tra Luigi e Nunzio meritasse la vittoria è stata la giuria composta da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Il commento dei giudici è stato infatti decisivo, ad essere premiato è stato il ballerino Luigi e quindi di conseguenza ad aver perso la sfida è stato proprio Nunzio. A colpire in particolar modo sono state le parole espresse da Stash il quale ha rivelato “Se tolgo la coreografia a Nunzio ne sento un po’ la mancanza, se la tolgo a Luigi no”. Parole queste condivise anche da Emanuele Filiberto Di Savoia.