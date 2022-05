Concerto Primo Maggio, Ambra Angiolini piange e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo tanto tempo è andato in scena il concerto del Primo maggio, la scorsa domenica direttamente da Roma ed è stato un grande evento al quale hanno preso parte diversi artisti di un certo calibro. La musica è stata sicuramente la padrona assoluta, ma c’è stato spazio anche per tanto altro. Sul palco del concertone, lei Ambra Angiolini, la quale ad un certo punto sembra si sia tanto commossa. Ma per quale motivo?



Concerto del Primo Maggio, si torna in piazza dopo due anni

Ebbene si, dopo due anni di restrizioni per via della pandemia da Covid, è tornato in scena il concertone del Primo Maggio. La musica ha fatto da padrona e sono stati tanti gli artisti saliti sul palco ad emozionare e allietare la giornata di milioni di italiani che sono rimasti incollati davanti alla tv. Sul palco è salita lei, Ambra Angiolini la nota attrice che si è presa subito la scena dell’evento in questione che si è tenuto nella Piazza Romana San Giovanni e trasmesso su Rai tre come di consueto. “Rivedervi tutti è davvero incredibile, finalmente qui a piazza San Giovanni, la piazza è tornata a vivere, grazie!”. Queste le parole di Ambra piuttosto commosso e quasi in lacrime, emozionata di essere tornata dopo diverso tempo davanti a migliaia di persone.



Ambra Angiolini con la voce rotta dall’emozione

Non accadeva da diverso tempo, ovvero dal 2019, visto che per via della pandemia da Covid non è stato più possibile fare assembramenti. Il pubblico non ha potuto non applaudire. “Dopo due anni di piazza vuota siamo qui insieme per ricordarci che la libertà e il lavoro sono diritti di ogni essere umano e che non possono prescindere dalla parola rispetto”. Questo quanto dichiarato dall’attrice che per l’occasione ha indossato una maglia con i colori della bandiera dell’Ucraina.



L’attrice ricorda la Guerra, poi le parole su Manuel Bortuzzo

Verso la fine dell’evento, poi, intorno alle ore 20.00 sembra che Ambra abbia anche parlato di Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore che abbiano avuto modo di conoscere maggiormente al Grande fratello vip e che è rimasto vittima di un gravissimo incidente che ha cambiato per sempre la sua vita. “La guerra che subiamo tutti i giorni è anche Simone Baroni aggredito e preso a pugni mentre passeggiava una sera, proprio qui, dietro a San Giovanni, solo perché gay. La guerra è anche un revolver calibro nove in mano a Lorenzo e Daniel che viaggiano sullo scooter e sparano tre colpi alla ceca contro Manuel Bortuzzo mentre compra le sigarette in una tranquilla serata romana…”. Un’occasione molto importante per Ambra che ha voluto ricordare anche tante vittime di femminicidio.

