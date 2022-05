Amici, Raimondo Todaro nella bufera e lui diretto controbatte “Anche mia madre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Non tendono a cessare le polemiche su Amici, ed in particolar modo su uno degli insegnanti del talent ovvero Raimondo Todaro. Nello specifico a non essere piaciuto, forse perchè mal compreso, è stato l’intervento dell’insegnante nel corso della settima puntata del serale di Amici trasmessa su Canale 5 lo scorso sabato 30 aprile 2022. Proprio per tale motivo il professore di danza è intervenuto nelle scorse ore scrivendo un lungo post su Instagram attraverso il quale ha voluto spiegare il senso delle sue parole.

La sfida iniziale ad Amici tra Nunzio e Mattia

Nunzio è uno dei ballerini più apprezzati ma allo stesso tempo discussi di Amici 21. Il giovane allievo proprio lo scorso mese di settembre si è conteso il banco di ballo con il ballerino Mattia Zenzola e a vincere questa sfida era stato proprio Mattia. A giudicare le varie esibizioni in quel caso non era stato però Raimondo Todaro, insegnante di Nunzio Stancampiano, ma una terza persona. L’obiettivo era quello di garantire imparzialità. Se però a vincere è stato Mattia ecco che in un secondo momento ad occupare il posto del ballerino, colpito da un infortunio, è stato proprio Nunzio il quale è anche riuscito ad ottenere la maglia per il serale. Il suo percorso ad Amici però non è stato semplice, ed infatti se da una parte sono molti coloro che gli hanno voluto bene e hanno anche apprezzato il suo talento da ballerino ecco che vi è stato anche chi non ha perso l’occasione per attaccarlo. Stiamo nello specifico parlando della maestra Alessandra Celentano che in diverse occasioni ha rivelato di non appezzarlo proprio come ballerino.

Le parole di Raimondo Todaro su Nunzio

Nel corso della puntata del serale di Amici trasmessa lo scorso 30 aprile ad essere eliminato è stato proprio Nunzio. Il suo insegnante Raimondo Todaro ha quindi rivelato il suo dispiacere per non aver potuto seguire fin da subito l’allievo, e quindi fin da settembre. E nello specifico a tal proposito Todaro ha affermato “Chiaramente ho il rimorso… Ogni tanto ci penso. Se fosse entrato a settembre, se poteva ballare in coppia, se qua, se la…”. Le sue parole però non sono state comprese da molti, ed infatti tanti telespettatori hanno accusato l’insegnante di non aver avuto molta delicatezza nei confronti di Mattia.

Il post social dell’insegnante di danza

Raimondo Todaro ha quindi deciso di intervenire sulla questione scrivendo un lungo post su Instagram. “Scrivo queste parole perché mi ha frainteso pure mia madre, quindi forse sono stato poco chiaro. Mi sono battuto perché Matti avesse un banco a settembre. Lui sa quanto io sia felice per questo”. Queste nello specifico le parole con cui il professore e marito di Francesca Tocca ha iniziato il suo post. L’insegnante ha poi proseguito sottolineando “Il rimpianto che Nunzio non abbia potuto giocarsela alla pari contro gli altri allievi perché non ha fatto tutto il percorso non ha niente a che vedere con Matti. La mia idea è che se la sarebbe giocata fino alla finale. Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito perché sanno bene cosa penso di loro. E ne ho avuto dimostrazione dalle loro Stories”.