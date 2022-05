Lorella Cuccarini su Instagram scrive un bellissimo post per il marito e il web esplode di like

Grande protagonista di Amici ma anche amatissima conduttrice televisiva a e showgirl. Di chi stiamo parlando? Della bellissima e amatissima Lorella Cuccarini che nelle scorse ore ha condiviso sui social, e di preciso su Instagram, un post attraverso il quale ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al marito Silvio Testi. Parole molto belle quelle scritte dalla Cuccarini che lasciano ben intravedere il grande amore che ancora oggi, dopo quasi 31 anni, tiene legata la coppia.

Il post di auguri social di Lorella Cuccarini per il marito

Su Instagram Lorella Cuccarini è molto seguita, e proprio con i suoi numerosissimi fan la celebre conduttrice televisiva e professoressa di Amici ha voluto condividere una bellissima fotografia in compagnia del marito. Nella fotografia in questione è possibile vedere la Cuccarini molto sorridente tra le braccia del marito che coglie l’occasione per darle un bacio sulla testa. Lo scatto in questione è accompagnato da poche parole ovvero “Maggio si apre con i compleanni di casa Capitta. Si comincia con il capo famiglia: Silvio ringrazia tutti per gli auguri!. In questa foto, semplicemente NOI”.

La reazione dei followers

La fotografia in questione è stata molto apprezzata dai followers della famosa professoressa di Amici che non hanno perso l’occasione di commentare e di esprimere per la Cuccarini e il marito delle bellissime parole. Ed infatti vi è stato chi ha scritto semplicemente “Meravigliosi” ma vi è stato anche chi ha scritto “Splendida coppia che resiste nonostante gli anni”.

La grande storia d’amore tra la Cuccarini e Silvio Testi

Quello che lega Lorella Cuccarini e Silvio Testi è un grande amore che dura da moltissimi anni. I due si sono conosciuti grazie al lavoro, e di preciso nel corso della prima edizione del noto programma televisivo ‘Fantastico’ ma l’amore tra i due non è nato subito in quanto entrambi erano sentimentalmente impegnati. L’amore è infatti nato in un secondo momento. Lorella Cuccarini però a proposito di Silvio Testi Capitta in passato ha rivelato “Ci siamo conosciuti amando prima di tutto la nostra passione nel lavoro”. I due si sono incontrati ancora una volta alcuni mesi dopo il primo incontro, e in quell’occasione erano entrambi single. E’ stato da quel momento che la Cuccarini e il marito hanno iniziato a provare un reciproco interesse. “Galeotto fu un film. Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri“, queste le parole espresse dalla conduttrice.