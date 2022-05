Federica Nargi e Alessandro Matri, sui social reagiscono male alla notizia che si era diffusa delle loro nozze

Federica Nargi e Alessandro Matri da ormai diversi giorni si trovano al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Ma, come mai? La notizia che sta destando parecchia curiosità riguarderebbe il presunto matrimonio tra il noto calciatore e l’ex velina. Ma, cosa c’è di vero in tutto quello che si è detto nel corso degli ultimi giorni? Ad intervenire sulla questione nelle ultime ore sono stati i diretti interessati.

Matrimonio tra Alessandro Matri e Federica Nargi rimandato?

Sono ormai diversi giorni che la celebre ex velina di Striscia la Notizia Federica Nargi e il compagno e padre delle sue bambine ovvero Alessandro Matri si trovano al centro del gossip. Nello specifico si sta tanto parlando di matrimonio rimandato. E stando a quanto rivelato di recente da un amico della coppia sembra proprio che il matrimonio fosse previsto per il prossimo mese di Giugno. La coppia, sempre secondo quanto emerso da alcuni rumors, sembrerebbe aver deciso di annullare improvvisamente l’evento. Ma, per quale motivo? E soprattutto, cosa c’è di reale in quanto detto?

La replica di Federico e Alessandro ai gossip sul presunto matrimonio

Ma, davvero Federica e Alessandro avrebbero dovuto sposarsi a breve? In realtà stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni, e di preciso stando a quanto rivelato dalla coppia, il tutto sembrerebbe non essere vero. Sulla questione nelle scorse ore sono intervenuti i diretti interessati, e nello specifico la prima ad intervenire è stata proprio l’ex velina. La Nargi si trovava in macchina insieme al marito quando nel commentare i gossip e le indiscrezioni degli ultimi giorni sul presunto matrimonio è intervenuta affermando “Ho appena saputo che questa estate Alessandro doveva sposarmi”. Parole alle quali si sono poi susseguite quelle di Matri che ha replicato “È saltato tutto”. Federica Nargi, nel tentativo di mettere un freno a tali voci, ha poi continuato dichiarando “Fatelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio. Ma come mai sono sempre l’unica che non sa le cose”.

La grande storia d’amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri

Quello che lega Alessandro Matri e Federica Nargi è un grande amore che dura da circa 13 anni. I due oltre ad essere felici e innamorati sono anche genitori di due bambine di nome Sofia e Beatrice. Dati anche i rumors degli ultimi giorni ecco che sono molti coloro che nelle ultime ore si stanno domandando se la coppia deciderà di convolare a nozze, magari prossimamente a Formentera, oppure no . Anche se al momento proprio no sembrerebbe essere la risposta esatta.