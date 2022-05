Don Matteo, Nathalie Guetta senza freni su Raoul Bova “La sua presenza è …”

Da quando è stata diffusa la notizia dell’abbandono di Terence Hill a Don Matteo sono stati in molti ad esprimere il proprio parere, e nelle ultime ore a farlo è stata anche l’attrice Nathalie Guetta che nella celebre serie televisiva di Rai 1 interpreta Natalina Diotallevi. La donna ha colto l’occasione per esprimere il suo pensiero anche sulla new entry Raoul Bova, ma quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’di chiarezza.

Il commento di Nathalie Guetta sull’addio di Terence Hill a Don Matteo

Tutti i fan di Don Matteo, celebre serie televisiva di Rai 1, conosceranno sicuramente Nathalie Guetta. L’attrice è presente nella fiction fin dalla prima stagione e proprio nel corso degli anni trascorsi sul set ha stretto con l’attore Terence Hill, che interpreta Don Matteo, una bellissima amicizia. Per tale motivo quando ha saputo del suo abbandono ha rivelato di essere rimasta particolarmente turbata. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Fanpage l’attrice ha rivelato “Inizialmente eravamo sconcertati perché eravamo e siamo molto attaccati a Terence“. L’attrice, arrivata sul set a partire dalla tredicesima puntata della fiction, ha poi aggiunto “Ci ha presi un po’ tutti alla sprovvista, ma la sua decisione andava rispettata, era un’esigenza sua. Allo stesso tempo avevamo l’intenzione e l’ansia di accogliere Raoul Bova nel miglior modo possibile. Tutto è accaduto con grande velocità ma è stato bello da vivere”.

Grande accoglienza per Raoul Bova sul set di Don Matteo

La grande novità di questa nuova stagione di Don Matteo è stata quindi l’abbandono di Terence Hill ma anche l’ingresso di un nuovo personaggio nella fiction. Stiamo nello specifico parlando di Don Massimo interpretato da uno degli attori italiani più amati ovvero Raoul Bova. L’attore sul set è stato accolto nel migliore dei modi, anche se nella fiction vi sono alcuni personaggi che lo guardano con sospetto. A proposito di ciò ecco che Nathalie Guetta ha rivelato che il regista “insisteva molto sul fatto che Natalina dovesse essere molto restia e dura con lui. All’inizio io non volevo ma il finale ha dimostrato che lui aveva ragione”.

Le belle parole per il collega

E a proposito di Raoul Bova l’attrice ha espresso delle bellissime parole rivelando di preciso “Raoul Bova è una persona di grande professionalità, che ha lavorato benissimo con noi. Siamo passati da un grandissimo gentiluomo a un altro grandissimo gentiluomo”. Parlando di Terence Hill ha invece affermato “Terence non si cancella, è ed è stato la serie, ma adesso c’è Raoul Bova che ha avuto la capacità di entrare con delicatezza in questo mondo“. Nathalie Guetta in ultimo parlando di Bova ha poi concluso “La sua presenza è determinante ed è una personale speciale”.